Igea ve en Arrimadas a "la candidata ideal" pero exige consenso sobre el modelo de Cs

Publicado 15/01/2020 14:31:44 CET

VALBUENA DE DUERO (VALLADOLID), 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León y hasta ayer secretario regional de programas de Ciudadanos, Francisco Igea, ha explicado este miércoles que está a la espera de mantener una conversación con la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, a la que se ha referido como "la mejor candidata" y como "la candidata ideal" para liderar el proyecto de la formación liberal.

"Son días complicados, todos tenemos una agenda difícil y espero que podamos vernos en los próximos días", ha manifestado Igea que no ha dudado al asegurar que dará su apoyo a Arrimadas, a la que se ha referido además como una política "empática, inteligente y con buena oratoria", si tras esa conversación concluye que ambos coinciden en el modelo y en la estrategia para Ciudadanos.

"Es mejor un acuerdo previo sobre el modelo del partido", ha defendido Igea, partidario de someter a un partido que atraviesa un "momento difícil" a "la menor cantidad de estrés" posible y de "dejar de hablar de nosotros" para "empezar a hablar de ellos" --los ciudadanos--.

Dicho esto, ha aclarado que habrá una "candidatura alternativa" si tras esa conversación con Arrimadas constata que se mantiene la divergencia sobre el modelo y que no comparten lo esencial para "un partido abierto y dialogante" con una crítica expresa al "ordeno y mando" que, en su opinión, impera ahora en un partido al que ve "jerarquizado y centralizado".

Francisco Igea, que se ha mostrado "tranquilo", ha asegurado que hay gente que le anima a dar el paso para optar a presidir Ciudadanos a nivel nacional por lo que ha abogado por no "dramatizar". "Nosotros

vamos a trabajar hasta el último de los días posibles para intentar tener un modelo de partido que sea compartido por todos para que nuestra candidata y nuestra líder sea Inés Arrimadas porque yo sigo pensado lo mismo que pensaba el primer día", ha aseverado.

Igea ha abogado también por "aprender de los errores" y ha defendido en todo momento la necesidad de escuchar y de atender a los afiliados desde la premisa de que un partido sin militantes es un partido sin votantes.

"Tenemos que comportamos hacia dentro como pregonamos hacia fuera", ha aconsejado al mismo tiempo que ha abogado por empezar a hablar en positivo y sobre lo que puede aportar Cs al futuro de España que necesita "más que nunca" un partido "de centro liberal" y capaz de llegar a acuerdos "a izquierda y derecha" y que esté implicado en la tierra para hacer frente a la multitud de partidos provinciales que han surgido en el panorama nacional, como Teruel Existe o Por Ávila.

"Lo que sucedió ayer no es exactamente lo que se espera de una gestora", ha manifestado también Igea que ha criticado a los dirigentes del órgano encargado de preparar el congreso de Ciudadanos del mes de marzo por no haber escuchado a los militantes de Valladolid y por haber hecho nombramientos pendientes en un sólo sentido y sin consulta previa.

"Rompe, no definitivamente pero sí rompe, la neutralidad debida a una gestora", ha argumentado Igea que ha reclamado en todo momento la necesidad de que haya una gestora "pura y dura". "No hay ruptura ni hay crisis, estamos en un debate precongresual", ha continuado el político en ese llamamiento a resolver la incógnita sobre el modelo de un partido que "no puede continuar con estas maneras".