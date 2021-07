Igea ve un "chantaje inadmisible" que el Gobierno ligue la sentencia del IVA al PGE

VALLADOLID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha considerado un "chantaje inadmisible" que el Gobierno centra condicione el cumplimiento de la sentencia del Supremo sobre la devolución del IVA de 2017 a la Comunidad a la aprobación del Presupuesto General del Estado de 2022.

"De ninguna manera se va a condicionar a la aprobación o no del Presupuesto la ejecución de una sentencia", ha reseñado el vicepresidente, quien ha sido tajante y ha aseverado: "Se va a ejecutar haya o no Presupuestos Generales del Estado, no vamos a renunciar a la ejecución de una sentencia".

Para el vicepresidente de la Junta "es inadmisible" que el Gobierno hable de retirar fondos Covid para justificar que se va a pagar algo "obligado" por Ley y ha recordado que estos fondos surgen para paliar esta grave situaicón y su reflejo en el elevado gasto público, una situación que no va a desaparecer el año que viene en el que se debe mantener seguramente la vacunación, las ratios en los colegios o los rastreos.

