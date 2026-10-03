La Iglesia de Valladolid inicia un proceso de reflexión para "avanzar en los grandes asuntos" y orientar su acción

La Archidiócesis de Valladolid inicia un proceso de reflexión para "avanzar en los grandes asuntos de la Iglesia" - ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de Valladolid ha iniciado este sábado su Asamblea Diocesana, un proceso de participación y reflexión para "avanzar en los grandes" y que se prolongará hasta noviembre de 2027 con la votación y proclamación de unas conclusiones destinadas a orientar la acción pastoral de los próximos años.

La Asamblea, convocada bajo el lema 'Sal y anuncia la alegría, en comunión', ha arrancado este sábado con acto en Seminario que ha servido de envío a este proceso, convocado bajo el lema 'Sal y anuncia la alegría, en comunión'.

El proceso estará abierto a todas las vocaciones y realidades eclesiales, desde parroquias, sacerdotes y religiosos hasta laicos, jóvenes, cofradías, movimientos y entidades sociales, lo que permitirá impulsar la comunión misionera y el camino sinodal de la Archidiócesis y promover la participación activa de los bautizados, cada uno desde su propia vocación.

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha situado entre las metas del proceso la voluntad de "celebrar la alegría de ser Iglesia" en las más de 300 parroquias de la diócesis, sus nueve arciprestazgos y el conjunto de la Archidiócesis.

La Asamblea prevé abordar cuestiones como la iniciación cristiana, la catequesis de familias y adultos, la promoción de la vida como vocación, la formación, la celebración del domingo, la reforma de las unidades pastorales y de las estructuras diocesanas, y la dimensión pública y social de la fe.

Los grupos de trabajo utilizarán la denominada conversación en el Espíritu, el método empleado durante el último Sínodo celebrado en el Vaticano, con espacios de escucha, reflexión y discernimiento compartido. Asimismo, los trabajos tomarán como referencia las siete prioridades acordadas por las once diócesis de Castilla y León en la reciente Asamblea Eclesial celebrada en Ávila.

Entre esas prioridades figura la creación de pequeños grupos de vida, que constituirán una de las primeras actuaciones de la Asamblea y se formarán en parroquias y otras realidades diocesanas, recibirán formación específica y estudiarán los materiales remitidos por la Secretaría General de la Asamblea para trasladar sus propuestas en las distintas fases del proceso.

La primera etapa, de convocatoria y motivación, permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre, primer domingo de Adviento, cuando comenzará la fase parroquial, que se prolongará hasta la Semana Santa de 2027. A continuación se desarrollará la fase arciprestal, entre abril y junio, y la fase diocesana, desde junio hasta noviembre de 2027.

ESTUDIO DEMOSCÓPICO

En esta primera fase, la Archidiócesis elaborará también, junto a una empresa especializada, un estudio demoscópico para conocer la opinión de los vallisoletanos sobre la Iglesia católica. Los resultados se sumarán a las respuestas recogidas en la encuesta dirigida a los fieles durante la Pascua de 2026 y serán tenidos en cuenta en el proceso de reflexión.

El calendario incluye además una jornada de formación sobre conversación en el Espíritu el 21 de noviembre, un ensayo misionero en febrero con una jornada de puertas abiertas de parroquias en ciudades y pueblos, así como una lectura continuada de la Biblia y una exposición de Biblias en Urueña.

El proceso concluirá en noviembre de 2027, coincidiendo con el Día de la Iglesia Diocesana, con una triple jornada de vigilia, votación y proclamación de las conclusiones.

La Asamblea se integra en el horizonte pastoral 2023-2033 planteado por Argüello, que prevé la celebración en 2033 del jubileo de la redención y el 300 aniversario de la promesa del Corazón de Jesús al beato Bernardo Francisco de Hoyos, nacido en Torrelobatón.