Diputación de Salamanca ha pasado "de ser prestadora de servicios a creadora de oportunidades"

Actualizado 31/12/2018 14:35:07 CET

SALAMANCA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha valorado la labor realizada por el equipo de Gobierno durante 2018, una tarea que ha servido a la institución para "consolidar unas cuentas públicas al servicio de las personas" y ha aseverado que la institución ha pasado de ser "prestadora de servicios a creadora de oportunidades".

En una entrevista concedida a Europa Press, Iglesias ha subrayado que "nunca la Diputación de Salamanca había dedicado tanto dinero a los municipios y a las personas", una cantidad que también ha calificado como "ingente".

El presidente de la institución ha insistido en que la labor desempeñada a lo largo de los últimos doce meses se ha centrado en atender "sobre todo a lo rural, a los pueblos más pequeños y más alejados".

Para ello ha destacado las políticas dirigidas a la creación de oportunidades y al fomento del empleo, con partidas concretas para la gestión en los ayuntamientos, con el propósito de que "puedan realizar mejor sus tareas", y para políticas sociales o infraestructuras.

Durante el encuentro, para hacer balance del año y avanzar objetivos de 2019, ha insistido en la "transformación" que ha tenido La Salina, que ha pasado de "ser solo prestadora de servicios públicos a ser creadora de oportunidades".

Y en este nuevo cometido, Iglesias ha destacado "una política de empleo sin precedentes" con iniciativas como la estrategia de empleo, que está "funcionando fantásticamente bien" y que ofrecerá en su nueva edición una nueva oportunidad para unos 300 salmantinos.

Con los "números contantes y sonantes" y "con nombres y apellidos" de estas propuestas, la Diputación es capaz de "vislumbrar" que el trabajo desempeñado desde la institución "se transforma en oportunidades" para los salmantinos, ha añadido.

"Somos una administración con alma" que "huye de los fuegos de artificio" y se centra "en los problemas reales", ha añadido durante una entrevista en la que ha insistido en que, ante el problema de la despoblación, "lo principal es dar oportunidades" y "echar una mano a las personas que quieren vivir en el medio rural".

Dentro de las actuaciones desempeñadas durante 2018, también ha puesto de relieve que se han mantenido e incrementado las desarrolladas junto a la Universidad de Salamanca (USAL), como las de promoción del I+D+i, la colaboración en la estrategia de empleo o las tareas conjuntas en Salamaq.

En este capítulo de innovación, investigación y desarrollo junto a la USAL, para "dar valor al mundo del campo", ha hecho hincapié en la aprobación de cinco proyectos por valor de unos 500.000 euros en su conjunto y con cargo al presupuesto de 2019.

Por otra parte, en el apartado del turismo, el presidente de la provincia ha manifestado que "ha sido un buen año" y ha valorado la estrategia de turismo puesta en marcha en los últimos ejercicios y el interés de "posicionar Salamanca, aún mejor, en el difícil mercado del turismo interior".

Dentro de las acciones ya realizadas por la Diputación, ha recordado la promoción de las rutas para dar a conocer las fincas en las que se cría al toro bravo, lo que ha permitido a las ganaderías contar con un mercado turístico que, como "secundario", les ayuda al mantenimiento de sus negocios.

2019

Respecto al nuevo año y a los cinco meses de legislatura que todavía quedan, Javier Iglesias ha remarcado que llega a este tramo final "con la conciencia tranquila". "Hemos hecho lo correcto durante unos años complejos y difíciles"; ha apostillado.

En cuanto a cuál puede ser el devenir después de esos tiempos "difíciles", ha manifestado que las políticas "adecuadas" del Partido Popular al frente del Gobierno de España han permitido "superar la crisis". No obstante, esto "no significa que esté todo hecho y que no pueda haber nubarrones en el horizonte", ha continuado.

Sobre ello, Iglesias ha reconocido que le "preocupa" que el actual Ejecutivo "no haga lo que tiene que hacer" y ha querido "elevar la voz" para que las administraciones se centren en "resolver los problemas reales de los ciudadanos".

Zona de los archivos adjuntos