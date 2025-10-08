Iglesias subraya que la educación tributaria es una tarea compartida entre las instituciones y la comunidad educativa

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, preside la entrega de los premios de la novena edición del concurso de vídeos sobre educación tributaria organizado por el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha subrayado que la educación tributaria es una tarea compartida entre las instituciones y la comunidad educativa y ha felicitado a los jóvenes que han participado en el concurso de vídeos de REGTSA por su "compromiso y creatividad" al transmitir el mensaje de que los impuestos, "aunque a veces cueste entenderlo, son imprescindibles para que todo funcione".

Lo ha hecho en el marco de su intervención durante la entrega de los premios de la novena edición del concurso de vídeos sobre educación tributaria organizado por el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (REGTSA).

Bajo el lema 'Los tributos locales mejoran mi pueblo', han resultado premiados alumnos de Peñaranda de Bracamonte, Ciudad Rodrigo y Macotera. En el acto también ha participado el diputado de Economía y Hacienda y vicepresidente de REGTSA, Marcos Iglesias, junto a los alumnos y profesores de los centros premiados.

Durante su intervención, el presidente provincial también ha destacado la alta participación en esta edición, en la que han colaborado 15 centros educativos de la provincia y 16 funcionarios de REGTSA, quienes han impartido charlas sobre educación tributaria a más de 800 alumnos.

De ese trabajo conjunto han surgido 42 vídeos, con más de 12.000 visualizaciones y miles de interacciones en redes sociales; "números impresionantes para vídeos realizados por esta Diputación", ha resaltado Iglesias.

"El esfuerzo de todos vosotros demuestra que los tributos locales se transforman en bienestar, en calles iluminadas, polideportivos abiertos, bibliotecas llenas de vida o parques cuidados", ha señalado el presidente, quien también ha agradecido el trabajo de los docentes "por mantener viva la curiosidad, el espíritu crítico y el compromiso de sus alumnos".

GALARDONADOS

El primer premio de esta edición ha sido para los alumnos Salomé Pérez González y Andrea Gómez Hernández, del IES Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte, quienes han recibido un ordenador portátil del presidente de la Diputación durante el acto que se ha llevado a cabo en la Sala de las Comarcas.

El segundo premio ha recaído en los alumnos Rodrigo González Borrella, Alejandro Vicente Martín y Ramón Sastre Martín, del Colegio Misioneras de la Providencia de Ciudad Rodrigo, que han obtenido una tablet entregada por el vicepresidente de REGTSA, Marcos Iglesias.

El tercer premio ha sido para Pablo Miguel García Nieto, Oliver Sánchez Salinero y Paola Sánchez Rodríguez, del CEO Miguel Delibes de Macotera, que han recibido un smartphone cada uno.

Además, se han entregado galardones a los centros educativos más implicados en el proyecto, que han sido el IES Tomás Bretón, de Villamayor, y el Colegio Misioneras de la Providencia, de Ciudad Rodrigo.

El IES Tomás Bretón, que ha obtenido el segundo premio, ha recibido una visita guiada a REGTSA, mientras que el primer premio ha correspondido al Colegio Misioneras de la Providencia, que ha recibido material informático valorado*en*1.000*euros.