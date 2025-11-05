El IGM ve necesaria una vacunación masiva para atajar la dermatosis nodular y evitar sacrificar "demasiados" animales

El director del Instituto Ganadero de la Montaña (IGM), Julio Benavides, en el Rectorado de la Universidad de León (ULE). - EUROPA PRESS

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Ganadero de la Montaña (IGM), Julio Benavides, ha manifestado este miércoles la necesidad de abordar una vacunación masiva para hacer frente a la dermatosis nodular contagiosa, patología vírica que afecta al ganado bovino, y evitar de este modo el sacrificio de "demasiados" animales.

Al respecto, ha explicado que frente a la dermatosis nodular contagiosa no hay desde el IGM ningún proyecto en marcha actualmente porque es una enfermedad que no se había descrito nunca en España, aunque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sí trabaja desde varios institutos en el desarrollo de productos vacunales y colabora con empresas para poder desarrollarlas, ya que resultan "muy necesarias".

"La manera que vamos a tener de luchar contra la dermatosis nodular es, o bien sacrificar muchos animales, demasiados, o bien emprender campañas de vacunación masiva, que son los métodos de control que han demostrado ser efectivos en otros países, porque en España no se había descrito con anterioridad", ha recalcado.

Tras las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en las que destacaba la aprobación por parte de Europa de un plan de vacunación frente a la dermatosis nodular contagiosa y al ser preguntado si ya hay alguna vacuna preparada, ha confirmado que sí hay vacunas en el mercado, aunque hasta ahora no las había en España porque no se necesitaban.

"Hay vacunas comerciales con laboratorios farmacéuticos y vacunas que han demostrado su efectividad", ha concretado y ha añadido que en una situación de emergencia como la actual no se preveía la expansión de la dermatosis nodular contagiosa y las vacunas "no se producen de un día para otro".

En este contexto, ha argumentado que para producir vacunas es necesario tener el conocimiento adecuado, así como contar con las instalaciones precisas.

El director del IGM, instituto mixto de investigación constituido por el CSIC y la Universidad de León (ULE), se ha pronunciado de este modo en la capital leonesa, donde asistido a la firma de un convenio de colaboración entre el CSIC y la ULE.