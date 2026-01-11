Ignacio Coll, nuevo decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León

La nueva Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas de Castilla y León en la asamblea celebrada en Béjar. - COLEGIO DE PERIODISTAS DE CASTILLA Y LEÓN.

SALAMANCA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha renovado su Junta de Gobierno para el periodo 2026-2030 y ha elegido a Ignacio Coll Tellechea como nuevo decano en sustitución de Pedro Lechuga Mallo.

La elección se ha llevado a cabo en una asamblea celebrada en el municipio salmantino de Béjar y se trata del cuarto proceso electoral desde la creación de la entidad de profesionales del Periodismo en noviembre de 2012.

Coll, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y con más de 30 años de experiencia profesional, con puestos en los gabinetes del Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de Salamanca y varias consejerías del Gobierno de Castilla-La Mancha, lidera así una nueva Junta de Gobierno integrada por trece miembros.

Estela Carretero García, Ismael García Herrero y Alejandra Martín Casado, en representación de las provincias de Ávila, Valladolid y Salamanca, respectivamente, forman parte de la misma como vicedecanos.

Asimismo, Mar González Mena (Burgos) ha asumido la Secretaría General y Ana María Garrido Redondo (Valladolid) ha ocupado la Vicesecretaría, mientras que María Coco Hernando (Segovia), Ana Esther Méndez Romón (Soria), Rosa Masegosa Sánchez (Valladolid), Nuria Martín González (León), María Mena Núñez (Burgos) y Jorge Francés Martín (Valladolid) han sido seleccionados vocales, y el zamorano Ángel Prada Bermejo, tesorero.

En su intervención, el nuevo decano ha destacado el papel que el Colegio se ha ganado a nivel autonómico en la representación de los periodistas que han desarrollado su labor en la Comunidad y ha defendido los intereses del gremio y de sus profesionales.

Igualmente, ha abogado por la formación universitaria como única vía de acceso a la profesión y ha puesto en valor la función de los colegios profesionales en la gestión de los asuntos relacionados con el Periodismo tanto en el ámbito público como en el privado.

Coll también ha recordado el papel que el Colegio de Periodistas desempeñó en las pasadas elecciones autonómicas a través de la gestión de los debates televisados, así como su implicación en la elaboración, aprobación y ejecución de la Ley de Publicidad Institucional.

Sobre esta normativa, ha lamentado que "perjudica a periodistas y medios de comunicación" ya que su aplicación "ha provocado despidos en los últimos meses", por lo que el Colegio negociará con los parlamentarios de las Cortes de Castilla y León para impulsar una modificación en la próxima legislatura.

Por otro lado, la Junta de Gobierno saliente ha ofrecido información sobre la actividad desarrollada por la entidad en 2025, un periodo en el que el curso sobre Inteligencia Artificial ha contado con 77 matriculados, los talleres 'inFORMADOS' han registrado la participación de más de 800 estudiantes de Secundaria y las exposiciones y actividades organizadas han constituido algunos de los "hitos" del órgano colegial, junto al refuerzo del contacto con administraciones, empresas y profesionales.

De cara al futuro, el anuncio de la organización de un nuevo programa propio de formación, el décimo en colaboración con la Universidad de Salamanca (USAL), es una de las novedades previstas para 2026, a las que se sumarán los proyectos que lleve a cabo la nueva Junta de Gobierno tras la toma de posesión del pasado sábado.