Igualdad confirma y condena el asesinato por presunta violencia de género en Miranda de Ebro (Burgos)

Agentes de la Policía Nacional trabajan en el lugar de los hechos en Miranda de Ebro (Burgos). - Tomás Alonso - Europa Press

VALLADOLID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha condenado el presunto feminicidio por violencia de género de una mujer en la provincia de Burgos, donde en un incendio, presuntamente provocado, en la noche de este martes en una vivienda han fallecido una mujer de 58 años, que sería la víctima del asesinato machista, además de otras dos de 78 y 23 años.

La víctima de violencia de género, según precisa el Ministerio de Igualdad en un comunicado recogido por Europa Press, es una mujer de 58 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 59 años.

El Ministerio ha confirmado que los dos figuraban en VioGén con otras personas y en casos inactivos y que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El sospechoso tiene, además, en su historial dos condenas de la Audiencia Provincial de Burgos por sendos delitos de detención ilegal y de abuso sexual a menor de 16 años, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 11 en 2026 y a 1.354 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena" y su "absoluto rechazo" ante este "nuevo feminicidio machista" y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada piden que se lleven a cabo todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016, apuntan, se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.