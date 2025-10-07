Las II Jornadas Gastronómicas de la Trucha en León se celebran en 30 restaurantes de la provincia desde este jueves

El presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía, José Cañedo García (segundo por la derecha) y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego (a su izquierda), en la presentación de las II Jornadas Gastronómicas de la Trucha. - EUROPA PRESS

Las II Jornadas Gastronómicas de la Trucha en León, que se celebran desde este jueves en el marco de la LVII Semana Internacional de la Trucha, contará con la participación de 30 restaurantes de la provincia, 11 de ellos ubicados en la capital leonesa, por lo que bate récord con cinco establecimientos más que en la anterior edición.

Así lo ha explicado este martes el presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía, José Cañedo García, en la presentación del evento, que se celebrará hasta el próximo día 19 de octubre con el objetivo de poner en valor la trucha de León como ingrediente versátil y esencial de la cocina tradicional y contemporánea, reforzando al mismo tiempo el compromiso con la sostenibilidad y la pesca responsable.

Las truchas empleadas proceden exclusivamente de acuicultura sostenible dentro de la provincia, lo que garantiza su calidad, trazabilidad y respeto al medio ambiente.

Los establecimientos participantes ofrecerán elaboraciones inspiradas en la trucha leonesa, un producto de elevado valor culinario y símbolo de identidad territorial.

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES.

En concreto, participarán los restaurantes Alborada, Avenida, Becook Canalla, Bodega Regia, Casa Estrella, Casa Eva, Cocina con Mimo, El Arco, Entrepeñas, Giganto, La Casa del Botillo, La Curiosa, La Encomienda, La Encomienda de León, Finca La Realeza, La Tronera del Bierzo, Lumière, Marcela Brasa y Vinos, Nómada 630, Olímpico de León, Pico Pico, la Real Colegiata de San Isidoro, Serrano, Salones Victoria del Órbigo, Torre de Almanza, Venta de Remellán, Ventasierra, Prado, el Hotel Ponferrada Plaza y Hotel El Paso Honroso.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, se ha referido a la provincia como "tierra de ríos", con más de 3.000 kilómetros, lo que convierte al territorio leonés en un destino "privilegiado" nacional e internacional para pescadores y un "referente único" en el ámbito de la trucha por la calidad y cantidad de ríos trucheros.

Además, ha destacado la importancia de la colaboración existente entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento de León en la celebración de la Semana Internacional de la Trucha, un evento que va "más allá" de la pesca deportiva y convierte a la provincia en "referente" dentro y fuera de las fronteras del país.

SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA.

Además de las II Jornadas Gastronómicas de la Trucha, la LVII Semana Internacional de la Trucha incluye otras iniciativas como el Open de Pesca que se ha celebrado los días 3 y 4 de octubre en el río Órbigo; la II Feria de Pesca de Castilla y León, que estará instalada en el Museo Diocesano de la Semana Santa los días 17, 18 y 19 de octubre o las Jornadas Técnicas de Gestión de Pesca Continental, que se celebrarán los 16 y 17 de octubre también en el Museo Diocesano.

Igualmente, las actividades incluyen el II Concurso de Fotografía de Pesca de Castilla y León, dirigido a fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo y que premiará la excelencia técnica, artística y medioambiental de los trabajos presentados.

Finalmente, tendrá lugar la Feria Destino Pesca 2025 del 17 al 19 de octubre en el Museo Diocesano, la Plaza Mayor, la delegación territorial de la Junta en León, el Palacio de Gaviria y el río Bernesga. En ella tendrán cabida los talleres para escolares Aula del Río y Lagos de Pesca en la Plaza Mayor y el Showcooking con Trucha por Comarcas Leonesas en el Palacio de Gaviria.