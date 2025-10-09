El II Premio del Hispanismo de la Fundación Duques de Soria impulsará con 50.000 euros la investigación en equipo

Benjumea (izda) y Olmedo presentan los II Premios del Hispanismo de la Fundación Duques de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Duques de Soria ha presentado este jueves la segunda edición del Premio de Hispanismo Internacional, dotado con 50.000 euros, y cuyo objetivo es impulsar el trabajo del equipo de investigación premiado.

El presidente de la Fundación Duques de Soria, Rafael Benjumea, junto al vicepresidente, Jaime Olmedo; el alcalde de Soria, Carlos Martínez, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano; así como la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, y representantes de otras administraciones, han destacado en la presentación la colaboración institucional para situar a Soria en el epicentro del hispanismo mundial.

BIENAL.

De carácter bienal, el galardón premia con 50.000 euros a la mejor candidatura que acredite tanto su trayectoria de excelencia científica como el interés de un proyecto académico concreto en torno al hispanismo internacional que genere impacto en la comunidad académica mundial.

Los trabajos se podrán presentar hasta el 31 de diciembre el fallo se conocerá el 30 de abril de 2026.

El jurado estará compuesto por el Comité Científico del Observatorio Permanente del Hispanismo, presidido por la israelí Ruth Fine, La entrega de premios será en otoño de 2026 y de nuevo se invitará a Su Majestad el Rey a asistir.

Las candidaturas serán presentadas por una institución de prestigio que avale el trabajo de equipos de investigación internacionales de excelencia con una trayectoria. En la pasada edición, Su Majestad el Rey entregó el I Premio de Hispanismo Internacional de la Fundación Duques de Soria al proyecto 'Nuevos espacios del español en Europa' dirigido por el profesor Johannes Kabatek. consolidada y en activo.

SEGUIR INVESTIGADO.

Olmedo ha subrayado que no es un galardón que reconozca el final de una trayectoria, sino que la dotación económica del premio busca reconocer la excelencia de la labor desarrollada por el equipo de investigación premiado, así como financiar investigaciones futuras.

El presidente de la Fundación Duques de Soria, Rafael Benjumea, ha destacado la unidad institucional en este proyecto que pone a Soria en "el centro del hispanismo mundial", también físicamente como en el certamen de seminarios con más de 80 hispanistas de más de 50 instituciones internacionales que han pasado en los últimos tres años en Soria, a los que "les une la pasión común por la cultura hispánica".

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha destacado la labor de la Fundación para "escalar en el pensamiento de Machado y la defensa de la lengua" así como su compromiso con la cultura y con Soria para situar a la provincia más allá del ámbito nacional y con la lengua para romper fronteras.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha destacado que son unos premios que forman parte de la "identidad cultural de la tierra y un impulso para la Fundación y para la cultura soriana".

"Una institución que sigue impulsando el dialogo ente culturas y la difusión de la lengua española, y que habla de la universalidad del español que compartimos con más de 600 millones de personas en el mundo peor también poner a Soria como punto de referencia de aquellos que dedican su vida al estudio de la cultura y la lengua", ha señalado Serrano.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha destacado que Castilla y León es una comunidad que "defiende la lengua como uno de los pilares de tierra".

Así, ha incidido en el compromiso de la Junta con el galardón y en la defensa de los valores constitucionales de España "como la lengua castellana y leonesa como lengua oficial y como foco de unión, trabajo y cohesión entre todos los países".