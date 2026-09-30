La III BTT Taraza partirá de San Pedro de Latarce y pasará por Villardefrades, Villavellid y Castromembibre (Valladolid)

Presentación en la Diputación de Valladolid de la III BTT Taraza de San Pedro de Latarce, que pasará por Villardefrades, Villavellid y Castromembibre. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la BTT Taraza se celebrará este sábado, 3 de octubre, con inicio en San Pedro de Latarce para pasar por las localidades de Villardefrades, Villavellid y Castromembibre (Valladolid).

El evento deportivo y social, organizado por la Asociación Taraza junto a Runva Sport, se ha presentado este miércoles en la sede de la Diputación de Valladolid, que la respalda a través de la marca Alimentos de Valladolid.

Esta cita, de carácter intermunicipal, partirá de San Pedro de Latarce y pasará por Villardefrades, Villavellid y Castromembibre, según han señalado los organizadores.

La propuesta está abierta a bicicletas de montaña y gravel, con una única ruta de unos 50 kilómetros y salida a las 10.00 horas, previa inscripción por 20 euros, con comida incluida, a realizar en www.runvasport.es.

En MTB habrá premios para los tres primeros de la general masculina y de la general femenina, además de un podio de locales independiente del sexo. En gravel se premiará a los tres primeros de la general masculina y femenina.

Además de la prueba ciclista, la jornada incluye una ruta de senderismo de unos seis kilómetros por el Camino de Santiago, con salida a las 10.00 horas desde el Ayuntamiento. En este caso, la inscripción cuesta ocho euros para socios y diez para no socios, con arroz zamorano incluido.

También habrá una marcha infantil de unos 14 kilómetros entre San Pedro y Villardefrades, con inscripción a través de la Asociación Taraza, que ha agradecido el apoyo de la Diputación, de los ayuntamientos de los cuatro municipios y de los comercios y colaboradores locales que hacen posible el evento.