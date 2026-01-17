El III Congreso Internacional de Ventas clausura en Valladolid dos jornadas con 40 ponentes y 300 asistentes

Celebración del III Congreso Internacional de Ventas en la Feria de Valladolid. - ARGI COMUNICACIÓN

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso Internacional de Ventas, impulsado y dirigido por Rosa Montaña, ha bajado el telón este fin de semana en la Feria de Valladolid tras dos intensas jornadas, que comenzaron el pasado viernes y que ha reunido a más de 300 profesionales, empresarios y emprendedores de diversos sectores.

El encuentro se ha centrado en el objetivo de transmitir a los asistentes la inquietud de redefinir la venta desde una perspectiva estratégica, profundamente humana y, sobre todo, sostenible en el tiempo, ha destacado Feria de Valladolid a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el transcurso de ambas jornadas el auditorio ha contado con la experiencia de más de 40 ponentes que han aportado desde su perfil de emprendedor con negocio propio y trayectoria contrastada al desgranar los desafíos reales de vender en un ecosistema marcado por la agresiva transformación digital y la volatilidad en el comportamiento de compra del consumidor actual.

Uno de los ejes principales del congreso ha sido la reivindicación de las ventas reales y recurrentes como el único oxígeno válido para un proyecto.

Las ponencias han puesto el "dedo en la llaga" sobre un error común en la actualidad, como es sostener los negocios sobre expectativas, likes o visibilidad vacía, en lugar de priorizar la generación de ingresos estables que permitan planificar, invertir y consolidar el proyecto.

Bajo esta premisa el encuentro ha defendido un modelo de crecimiento orgánico y sensato, bautizado como 'avanzar de 0 a 10 y no de 0 a 100', con esta filosofía se apuesta por crear estructura, ser previsor y tomar decisiones de una forma consciente para huir de los pelotazos efímeros.

ESTRATEGIA, VÍNCULO y PSICOLOGÍA

La dirección técnica de Rosa Montaña ha sido la encargada de tejer el hilo conductor de las sesiones, ya que ha orientado el programa hacia una visión holística donde la venta no es un departamento estanco, sino el corazón del desarrollo empresarial.

Su gestión al frente del congreso ha permitido unificar las distintas voces bajo un mensaje coherente: "Profesionalizar la venta desde la ética, la formación constante y la responsabilidad individual".

El contenido académico y práctico del III Congreso Internacional de Ventas se ha cimentado sobre tres pilares inseparables: la estrategia comercial, el vínculo con el cliente y la psicología del vendedor.

Las sesiones han profundizado en cómo los factores internos, desde la autoestima y el síndrome del impostor hasta las creencias limitantes, que impactan la cuenta de resultados tanto o más que la técnica.

Se ha subrayado la comunicación asertiva y la escucha activa como herramientas de negocio para recordar que la calidad del vínculo humano es el factor determinante para el cierre de operaciones y la fidelización.

En un contexto donde la inteligencia artificial y la automatización dominan la conversación pública, el congreso ha situado la tecnología en su lugar justo, siempre como herramienta, no como sustituto.

Se ha enfatizado que, aunque los canales se digitalicen, el componente humano es insustituible porque el consenso general es que la venta es un proceso de confianza entre personas y que, sin importar el tamaño de la empresa, "saber vender" es una competencia transversal obligatoria.

El balance final de esta tercera edición convierte al Congreso Internacional de Ventas en un espacio de análisis y madurez para el tejido empresarial.