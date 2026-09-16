El III Festival 'Visionando' de cortos reúne 32 historias sobre salud mental en Valladolid

El III Festival 'Visionando' de cortos sobre salud mental reúne 32 historias para mirar a las personas más allá de las etiquetas - FUNDACIÓN INTRAS

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Intras ha inaugurado esta tarde la III edición de su Festival internacional de cortos sobre salud mental, 'Visionando', en un acto que ha comenzado a las 19.00 horas en el Espacio Seminci de Valladolid y reúne 32 historias para mirar a las personas más allá de las etiquetas.

El acto ha contado con la presencia de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, y el director general de Intras, Pablo Gómez.

La tercera edición del festival se celebra entre este miércoles y el 7 de octubre con cuatro sesiones que reunirán --los miércoles 16, 23 y 30 de septiembre y el 4 de octubre-- un total de 32 cortometrajes seleccionados entre las casi 250 obras recibidas desde 14 países.

El festival nace con el objetivo claro de acercar al público historias que contribuyan a comprender mejor la diversidad de experiencias humanas, fomentar el diálogo, la reflexión y la participación social a través del lenguaje audiovisual.

Las proyecciones tendrán lugar en el Espacio Seminci de Valladolid, como en las citas anteriores, aunque en esta edición Ávila, Burgos y Zamora también podrán disfrutar de las sesiones completas de 'Visionando'.

La programación de este año se estructura en cuatro sesiones temáticas que combinan ficción y documental y abordan cuestiones como los cuidados, la identidad, la infancia y la juventud, los vínculos familiares, la diversidad, el duelo, la resiliencia o los procesos de recuperación personal.

A través de ocho cortometrajes, el público podrá acercarse a historias relacionadas con la escucha, el acompañamiento y la comprensión mutua, desde perspectivas muy diversas.

Entre las obras programadas se encuentran 'Anaglifo', 'Piel fina', 'Sobre la mesa' o 'El cuerpo de Cristo', una adaptación del universo creativo de la ilustradora Bea Lema, Premio Nacional del Cómic 2024.

Las siguientes sesiones ampliarán la mirada hacia otros ámbitos relacionados con la construcción de la identidad, los procesos de cambio, la diversidad de trayectorias vitales y el papel de los vínculos y los cuidados en el bienestar de las personas.

Nombres reconocidos del cine español, como Luis Zahera, Candela Peña, Raúl Jiménez o Macarena Gómez pasarán por las pantallas de Visionando 2026.

Uno de los elementos diferenciales del festival ha sido, una vez más, el proceso de selección de las obras, ya que más de veinte personas voluntarias --expertas por experiencia y profesionales de Intras-- han participado durante los últimos meses en el visionado y valoración de los cortometrajes presentados.

El proceso ha permitido incorporar múltiples sensibilidades y perspectivas, contribuyendo a seleccionar obras capaces de generar conversación, emoción y reflexión entre públicos muy diferentes.