El III Geofest llega el sábado a la iglesia de Santa María de Mave (Palencia) con la obra 'Dos tronos, dos reinas'

PALENCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El III Geofest el festival de artes escénicas del Geoparque Mundial UNESCO Las Loras, llega este sábado, 15 de agosto, a la localidad de Mave acogerá, con la representación de 'Dos tronos, dos reinas', una producción protagonizada por Nacho Guerreros y Nicolás Pérez Costa que recrea el encuentro imposible entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo.

La actuación tendrá lugar en la iglesia de Santa María la Mayor, uno de los templos integrados en el recorrido patrimonial que el festival convierte durante el verano en escenario para las artes escénicas.

La tercera edición de Geofest cuenta con un total de nueve actuaciones, de las qie siete tienen lugar en localidades burgalesas y dos en la provincia de Palencia.

'Dos tronos, dos reinas' plantea un encuentro imposible entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, dos mujeres, dos coronas y dos credos irreconciliables que se enfrentan en un mundo gobernado por hombres y marcado por la religión como instrumento de poder.

Sobre el escenario, Nacho Guerreros y Nicolás Pérez Costa dan vida a estas dos figuras históricas en un duelo interpretativo mientras que la dirección corre a cargo de Nicolás Pérez Costa, quien también forma parte del reparto.

Las entradas para esta actuación tienen un precio de 12 euros para adultos y 6 euros para menores. Pueden adquirirse de forma anticipada por teléfono o WhatsApp en el 650 704 615.

Además, estarán disponibles en la taquilla habilitada en la iglesia desde 30 minutos antes del inicio de la representación, hasta completar el aforo. La organización recomienda adquirirlas con antelación, ya que las localidades son limitadas.