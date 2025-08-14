El III Torneo Reino de León reunirá al Real Madrid, Oviedo y Olímpico de León en una cita "de primer nivel"

LEÓN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, se ha reunido este jueves con el presidente del Club Olímpico de León, José Pedro Luengo, y las jugadoras Sara Barraguier y Syria Rosignoli, para concretar los detalles del Tercer Torneo Reino de León, que se celebrará el sábado 23 de agosto en el Complejo Deportivo Olímpico de León y que ya se ha consolidado como uno de los eventos de referencia del fútbol femenino en la comunidad.

En esta edición, con entrada gratuita, el triangular de categoría senior femenino contará con la participación de tres equipos de primer nivel: Real Madrid, Real Oviedo y Olímpico de León, que ofrecerán a la afición "una jornada de fútbol del más alto nivel y la oportunidad de ver en directo a algunas de las mejores jugadoras del panorama nacional", ha explicado en declaraciones recogidas en un comunicado.

Además, como antesala al torneo, se disputará un partido de fútbol inclusivo entre el Olímpico de León y La Virgen del Camino, reforzando el compromiso del club con la integración y la diversidad.

El Torneo Reino de León, "que año tras año crece en repercusión y asistencia", busca no solo ofrecer espectáculo deportivo, sino también consolidarse como una cita de convivencia y promoción del fútbol femenino en la provincia.