El III Trofeo de Natación Ciudad de Segovia Open reunirá a 230 nadadores federados de CyL y Madrid

El director técnico del 'Casino de la Unión', Sancho Álvarez; la delegada de Natación de Segovia, Estrella Fadrique; el concejal de Deportes, Jesús Garrido; y el gerente de la empresa gestora de la piscina municipal climatizada, Andrés Garzarán. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La piscina municipal 'José Carlos Casado' de Segovia acogerá el sábado, 16 de mayo, el III Trofeo Ciudad de Segovia Open, una competición de natación para deportistas federados que contará con 230 inscritos procedentes de nueve clubes de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, cuyos resultados tendrán valor para la calsificación en los Campeonatos de España.

La prueba la han presentado el concejal de Deportes, Jesús Garrido; la delegada provincial de Natación de Segovia, Estrella Fadrique; el gerente de la empresa gestora de la piscina municipal climatizada, Andrés Garzarán, y el director técnico del Club de Natación 'Casino de la Unión', Sancho Álvarez.

La competición está incluida en el calendario oficial de la Real Federación Española de Natación, lo que otorga a las marcas obtenidas validez para la clasificación y participación en los Campeonatos de España. Este reconocimiento, según ha señalado Fadrique, ha contribuido al crecimiento del evento y a reforzar su atractivo entre deportistas y clubes del conjunto del territorio nacional.

En la primera convocatoria del trofeo, celebrada en 2024, reunió a 130 nadadores, al año siguiente ascendió a 175 participantes y la presente edición alcanza los 230 inscritos, lo que supone un incremento del 77 por ciento respecto al primer año.

Los organizadores han destacado especialmente los 42 benjamines inscritos en esta edición como indicador del arraigo de la prueba entre los segmentos más jóvenes de la competición federada. En cuanto a la representación territorial, seis de los nueve clubes participantes proceden de distintas provincias de Castilla y León, mientras que los tres restantes son de la Comunidad de Madrid. La ciudad de Segovia estará presente en la competición a través del Club de Natación 'Casino de la Unión'.

DESARROLLO

En cuanto al formato de la prueba, la competición está abierta a nadadores de todas las categorías comprendidas entre Benjamín, desde los nueve años, y Absoluto, para mayores de 18 años. El programa incluirá distancias de 50 y 100 metros en todos los estilos -braza, libre, mariposa, espalda y estilos combinados- así como una prueba final de relevos mixtos por equipos. Todas las pruebas contarán con cronometraje electrónico.

La jornada contará con dos turnos, uno de mañana que arrancará a las 10.00 horas y concluirá a las 14.00, mientras que la sesión vespertina se desarrollará entre las 16.00 y las 20.00 horas, momento en el que se celebrará el acto de entrega de medallas y trofeos.

Para la competición, que está abierta al público, el Ayuntamiento de Segovia, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha cedido las instalaciones necesarias para el desarrollo del evento.

Garrido ha subrayado que este tipo de iniciativas "enriquece el calendario deportivo de la ciudad y fomenta la relación entre deportistas de diferentes lugares", en línea con la política del Consistorio de atraer competiciones federadas de ámbito supraprovincial a sus instalaciones deportivas.