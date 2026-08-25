El ILC celebrará 'El Gran Concejo' el 12 de septiembre en el Museo de los Pueblos Leoneses con charlas, retos y juegos

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán, en la presentación de 'El Gran Concejo'. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) celebrará 'El Gran Concejo' el 12 de septiembre en el Museo de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las Mulas con acceso libre, un evento en el que se ofrecerán charlas sobre historia y retos del sistema administrativo, música, exhibición de juegos y deportes.

Así lo ha adelantado el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán, en la presentación en la Sala Región Leonesa del ILC.

El evento "inédito y pionero" tiene el objetivo de realzar la importancia histórica, cultural y social del sistema de concejos y juntas vecinales, "una de las principales señas de identidad de León" y "el más profundo vínculo existente entre todas las comarcas".

"'El Gran Concejo' constituye una oportunidad para conocer más si cabe las juntas vecinales, es una cita pensada para quienes luchan por salvaguardar nuestras instituciones más representativas y por poner en valor nuestra historia y nuestras tradiciones más emblemáticas, que siguen estando vigentes y así tiene que continuar siendo", ha destacado Álvarez.

El evento contará con una primera parte destinada en exclusiva a los representantes de las juntas vecinales con conferencias divulgativas sobre la historia, evolución y atribuciones actuales de estos órganos de gobierno, visitas guiadas al Museo de los Pueblos, un acto institucional y lectura de conclusiones.

La segunda parte estará abierta a todos los públicos, de forma gratuita, y contará con la presencia de pendones concejiles, exhibiciones de lucha leonesa y de distintas variedades de bolos de la provincia, así como con un concierto de música folk a cargo del grupo berciano Rapabestas.

"Sucede a menudo entre los habitantes de esta tierra que no somos conscientes de sus peculiaridades, de la singularidad que presenta en diferentes ámbitos. Hemos de recordar y reivindicar que la provincia de León cuenta con una historia, un patrimonio y una tradición política propia de enorme importancia relacionada con el sistema concejil y con su evolución actual, las juntas vecinales", ha manifestado Martínez.

Por ello, el ILC manifestará "la singularidad de los sistemas administrativos y de los derechos consuetudinarios", y para ello han elegido un formato "festivo y popular" en el que también habrá ocasión para el debate, para el diálogo en torno a la realidad cotidiana de las juntas y a los retos a los que estas se han de enfrentar en un futuro próximo, según ha explicado el diputado Cultura, Arte y Patrimonio.

Y es que, de las 1.406 poblaciones con las que cuenta la provincia, 1.226 son Entidades Locales Menores, la categoría jurídica que reciben las juntas vecinales en la actualidad. De esta forma, de todas las entidades locales existentes en España, el 33 por ciento se encuentran en León, lo cual marca una característica "peculiar" dentro del contexto español y europeo, y diferencia claramente a la provincia de cualquiera otra del país.

Asimismo, tanto el presidente de la Diputación como el diputado de Cultura han animado a todos los presidentes de junta vecinal a que confirmen su presencia a través de un correo a la dirección ilc.granconcejo@dipuleon.es, preferentemente antes del 1 de septiembre.

También han pedido a los presidentes que acudan con un máximo de dos representantes por entidad a esta jornada "de gran interés, tanto por la actualidad de las cuestiones que se abordarán en ella como por la convivencia y la exaltación de valores culturales y sociales relacionados con la tierra se refiere".

En este contexto, el presidente de la institución provincial ha recordado que en este mandato se han destinado más de 20,7 millones de euros mediante los planes de juntas vecinales, que son utilizadas por las pedanías para la mejora de infraestructuras y servicios vitales que repercuten directamente en quienes habitan en estas localidades, y ha subrayado que está previsto que se convoque un nuevo plan con una cuantía de 13.668.300 euros.