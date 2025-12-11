ILC concede un subvención de 239.797 euros para la recuperación de la fachada histórica del Consistorio de Astorga

Fachada del Consistorio de Astorga, que recibirá una subvención del ILC de 239.797 euros para su recuperación. - AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

El Ayuntamiento de Astorga (León) recibirá una subvención de 239.797 euros del Instituto Leonés de Cultura (ILC), ente dependiente de la Diputación Provincial, para la recuperación de la fachada histórica del Consistorio.

El Consistorio astorgano presentó su solicitud para llevar a cabo el proyecto 'Fachada histórica del Ayuntamiento de Astorga', una actuación destinada a la recuperación y puesta en valor de uno de los elementos patrimoniales "más emblemáticos" de la ciudad.

En total el ILC registró 47 solicitudes a la convocatoria de tramitación anticipada de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa R: Recuperar, Regenerar, Reactivar 2024-2025, de las cuales 31 procedían de ayuntamientos de la provincia.

Tras el proceso de valoración técnica, el proyecto presentado por Astorga obtuvo 75,33 puntos, situándose entre las iniciativas mejor valoradas de la convocatoria, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio astorgano.

La resolución ha sido notificada este jueves y supone la concesión al Ayuntamiento de Astorga una subvención de 239.797 euros, lo que supone el 80 por ciento del presupuesto total del proyecto, cifrado en 299.746 euros. Esta ayuda permitirá acometer la actuación prevista para la conservación, recuperación arquitectónica y reactivación del patrimonio histórico municipal.

MEJORAR ELEMENTOS EN ESTADO "DE ABANDONO"

El equipo de Gobierno municipal de Astorga ha destacado que continúa trabajando para mejorar diversos elementos de la ciudad que llevaban muchos años en estado "de abandono", subrayando la necesidad de su puesta en valor y recuperación.

Asimismo, ha señalado que el presente año está siendo "especialmente satisfactorio" tanto para el Ayuntamiento como para la ciudad debido a la cantidad de ayudas y apoyos institucionales recibidos para impulsar el desarrollo y conservación patrimonial del municipio.

El Ayuntamiento de Astorga ha considerado que la recepción de esta subvención es "muy positiva" y supone un respaldo institucional al compromiso del municipio con la protección y revitalización del patrimonio cultural.