ILC convoca la quinta edición de los Premios Concejo para reconocer la labor de los creadores y dinamizadores leoneses

Imagen de una de las enteriores ediciones de la gala de entrega de los Premios Concejo que otorga el ILC. - ILC

LEÓN 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial ha abierto el plazo para el envío de candidaturas de cara a la quinta edición de los Premios Concejo de la Cultura Leonesa, unos galardones propios de esta institución que buscan reconocer las mejores aportaciones realizadas en los campos de la creación y la dinamización cultural.

Los premios, distribuidos en cinco categorías (Letras, Artes, Música, Mejor Contribución al Patrimonio e Interpretación y Medio Audiovisual), se entregan cada año en espacios significativos o monumentales de la tierra leonesa.

Podrán ser candidatos a los Premios Concejo leoneses y leonesas o personas con especiales vínculos con la provincia por razones profesionales, afectivas o de ascendencia familiar, así como instituciones, colectivos o asociaciones. Además, no podrá ser concedido con carácter póstumo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Las candidaturas, que se podrán presentar hasta el próximo día 4 de julio, serán propuestas por cualquier institución académica, científica o cultural leonesa, o bien a propuesta pública mediante la presentación de al menos 25 firmas recogidas en pliegos, en los que conste con claridad el nombre, número de Documento Nacional de Identidad y rúbrica de los firmantes.

En ningún caso las instituciones proponentes podrán presentar su propia candidatura o la de otra institución o persona física con la que tengan una vinculación directa y las propuestas deberán adjuntar una sucinta biografía de la persona, institución o asociación cuya candidatura se propone, y la exposición precisa de los motivos que inducen a la presentación.

5.000 EUROS PARA CADA PREMIADO

Cada uno de los premios está dotado con 5.000 euros más estatuilla conmemorativa. Las bases de la convocatoria, con toda la información sobre la misma, puede encontrarse en el sitio web del Instituto Leonés de Cultura.

Las galas de entrega de las ediciones anteriores se celebraron en espacios con un marcado carácter histórico o monumental de la provincia, como el monasterio de Santa María de Carracedo (2022), el Museo de los Pueblos Leoneses (2023), una de las pallozas de Balboa (2024) y el corro de lucha de Riaño (2025), y siempre se acompañan de música u otras manifestaciones de la identidad cultural de las comarcas leonesas.

PREMIADOS EN 2025

El año pasado los ganadores de los Premios Concejo fueron el periodista y escritor Fulgencio Fernández, en la modalidad de Letras Leonesas; el artista plástico Félix de la Concha, en Artes Leonesas; el proyecto centrado en la enseñanza de oficios tradicionales Homo Faber, creado por Mónica Martín Sisí y Francisco Azconegui con sede en Mansilla de las Mulas, en la de Mejor Aportación al Patrimonio Leonés; el cineasta Néstor López, en Interpretación y Medio Audiovisual y el escritor, investigador y divulgador de la música popular Ángel Fierro, en la categoría de Música Leonesa.

Otorgados por la principal institución cultural de la provincia, los Premios Concejo buscan, ante todo, distinguir aquellas labores llevadas a cabo en o desde la provincia de León que supongan un destacado beneficio desde el punto de vista de la cultura y del patrimonio histórico-artístico, y que constituyan un modelo y un testimonio ejemplar para la sociedad.