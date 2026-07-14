El ILC invita a explorar los límites de la percepción en Cacabelos con los 'Paisajes inventados' de Carlos Pérez

Archivo - 'Paisaje del cielo arrobado', una de las obras de Carlos Pérez que se podrá ver en El Museo Arqueológico de Cacabelos (León). - ILC - Archivo

LEÓN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Cacabelos (Marca) abrirá mañana sus puertas a 'Paisajes inventados', el último proyecto del fotógrafo Carlos Pérez, una propuesta organizada por el departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial que invita al visitante a explorar los límites de la percepción.

La muestra, programada en colaboración con el Ayuntamiento de Cacabelos, reúne catorce imágenes de gran formato transferidas a dibond y el acto de inauguración tendrá lugar a las 11.00 horas.

La serie de piezas que articula la exposición corresponde a los trabajos de investigación desarrollados por el autor a lo largo del presente año 2026, que incluyen creaciones realizadas expresamente con motivo de esta exhibición en el museo cacabelense.

En el plano estético, las obras suponen un giro sutil en relación a la producción anterior de Carlos Pérez: frente a la oscuridad y el tenebrismo de sus etapas precedentes --donde el paisaje emergía calcinado y muerto--, este nuevo conjunto de imágenes da paso a la irrupción de la luz y del color para sugerir estados de esperanza, sosiego y equilibrio emocional, además de una profunda paz interior.

"A través de estos paisajes acuosos, atmosféricos y elegantes, el autor recupera el enigma y el misterio característicos de sus primeros dibujos de influencia surrealista, pero tamizados ahora por una delicadeza que desafía al espectador a dilucidar la existencia real de los entornos capturados", ha explicado el director del departamento de Arte del ILC, Luis García Martínez.

Las obras plantean un juego participativo que exige una mirada reflexiva para descifrar si la escena responde a una realidad objetiva, a una manipulación o a la superposición de múltiples planos y reflejos, ha continuado Luis García, comisario de la muestra junto a José Luis Casas.

Esta carga poética queda refrendada en los propios títulos de las piezas, entre los que se encuentran 'Paisaje de nubes mentoladas', 'Paisaje de las Perseidas', 'Paisaje de ecuaciones diofánticas' o 'Paisaje del cielo arrobado', según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

EL AUTOR

Nacido en León en 1960, la trayectoria vital y formativa de Carlos Pérez ha estado fuertemente vinculada a la interdisciplinaridad. Pasó sus primeros años en París, donde inició estudios de violín a los tres años, y tras regresar a la capital leonesa en 1970, canalizó su expresión juvenil a través de la música, el dibujo y una profunda base lectora, que le llevó en 2023 a publicar el poemario 'Poemas de la hora muerta' con el sello Eolas Ediciones.

Aunque de formación autodidacta y con algunas incursiones en la escultura de corte dadaísta, Pérez es reconocido fundamentalmente por una práctica fotográfica que él mismo entiende como un medio pictórico y plástico. Con una sólida trayectoria que supera la cincuentena de muestras colectivas e individuales, el creador inició su proyección pública en el año 2000 al obtener un accésit en el I Premio de Pintura Diario de León.

Su consolidación en el ámbito de la fotografía urbana contemporánea llegó en 2016 al alzarse con el primer premio del II Certamen de Fotografía Urbana Contemporánea Leonesa por su obra 'Historia de una sombra'. Asimismo, su trasfondo analítico ya quedó patente en muestras individuales previas como '...de la soledad' (Museo de León, 2017), donde abordaba el aislamiento del ciudadano actual ante la celeridad urbana, o sus recientes exhibiciones 'Ya no queda nadie' (2023) y 'Diario de inquietudes' (2024).

DOBLES INTERPRETACIONES

Las propuestas que ahora se presentan en el Marca de Cacabelos conectan formalmente con referentes de la fotografía y la abstracción de la naturaleza para evocar dobles interpretaciones presentes en maestros como Harry Callahan, Edward Weston o el contemporáneo Robés, si bien se sitúan en una mayor proximidad conceptual a las texturas de los bosques abstractos de Agustín Berrueta o a las composiciones hídricas de José María Marbán.

Con todo ello, 'Paisajes inventados' se postula como una invitación a la contemplación demorada bajo una premisa teórica y filosófica esencial: interrogarse sobre la naturaleza de la propia realidad.

La exposición podrá verse en el Museo Arqueológico de Cacabelos hasta el próximo 30 de agosto, con entrada gratuita y en horario de martes a viernes de 9.00 a 15.00 horas y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.