El ILC recuerda este miércoles a Francisco Umbral con una exposición y la proyección del documental 'Mortal y rosa'

Una de las obras que forman parte de la exposición 'Umbral, trazo a trazo', del humorista gráfico Antonio Mingote, que acogerá el ILC. - ILC

LEÓN 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial rendirá homenaje este miércoles, 20 de mayo, al escritor Francisco Umbral (1932- 2007) con una muestra de caricaturas y textos y la proyección del documental 'Mortal y rosa'.

Los actos están pensados para resaltar su legado literario y también su vinculación personal con León y se realizarán en colaboración con la fundación madrileña que lleva su nombre y que tiene como objetivo principal investigar y difundir la obra del autor de obras como 'Las señoritas de Aviñón' o 'Cela: un cadáver exquisito'.

A las 14.00 horas la Sala Polivalente del Edificio Fierro, sede del ILC, abrirá la exposición 'Umbral, trazo a trazo', un recorrido por la icónica figura del escritor a través de la mirada de 19 ilustradores y caricaturistas, tanto españoles como hispanoamericanos.

Antonio Mingote, Máximo, Ricardo y Nacho, Fernando Vicente y el leonés Toño Benavides son algunos de los artistas que homenajean, cada uno con su estilo, a uno de los narradores, columnistas y ensayistas más relevantes de las últimas décadas en el ámbito de la lengua española, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Algunas viñetas incluyen textos y la exposición se completa con diversos documentos aportados por el Departamento de Arte y Exposiciones del ILC que ilustran la iniciática relación del escritor con León, tierra en la que dio sus primeros pasos en el mundo del periodismo radiofónico, pero también escrito.

'Umbral, trazo a trazo' podrá verse en la Sala Polivalente del Instituto Leonés de Cultura hasta mediados de junio, con entrada gratuita y de acuerdo en horario de martes a viernes de 17.00 a 20.00 horas; sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

'DÍAS SIN ESCUELA'

Por otra parte, el miércoles día 20, en el marco de la Feria del Libro de León 2026, se presentará a las 19.00 horas el libro 'Días sin escuela', que el ILC acaba de reimprimir y de integrar en su catálogo de publicaciones.

La obra, cuya edición moderna fue dada a conocer en el Ateneo de Madrid el 18 de mayo de 2023, narra cómo una pandilla de niños explora el León de posguerra hallando juegos y aventuras donde los adultos no ven más que carencias y desolación. Medios de comunicación nacionales e internacionales, lectores y especialistas saludaron con entusiasmo la aparición de un texto que había permanecido seis décadas oculto y algunos expertos la han calificado como la primera novela de Umbral.

En el acto estarán presentes Fanny Rubio, catedrática de Literatura en la Universidad de Castilla-La Mancha, y Emilio Gancedo, coordinador de Proyectos del ILC.

UNA PRODUCCIÓN EN TORNO A SU OBRA MÁS ONÍRICA

Una hora después, a las 20.00 horas, la Sala Región Leonesa del ILC acogerá la proyección del documental 'Mortal y rosa', de la cineasta Sonia Tercero. Se trata de una producción de 27 minutos de duración que aborda cómo durante la escritura del libro del mismo título, Francisco Umbral recibe la trágica noticia de que su hijo de cinco años ha sido diagnosticado de leucemia. A partir de ese momento la narración de la que es su obra más onírica transita entre la ficción y la realidad en un vano intento de devolver la vida a ese niño.

Tras la proyección, de acceso libre hasta completar el aforo, tendrá lugar una mesa redonda sobre Umbral y su obra con presencia y participación de Fanny Rubio Gámez, catedrática de Literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha, poeta y miembro del jurado del Premio al Mejor Libro del Año; Manuel Llorente Manchado, periodista, patrono de la Fundación Francisco Umbral y presidente del jurado del premio mencionado y Emilio Gancedo, coordinador de Proyectos del ILC.