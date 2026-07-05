'El Imitador' Llega Al Teatro Liceo De Salamanca El 25 De Septiembre Con Un Recorrido Por 70 Voces Internacionales - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá el viernes 25 de septiembre 'El imitador', un espectáculo de teatro musical unipersonal que explora temas como "el éxito, el fracaso, la búsqueda de los sueños, el amor y el poder de la música en la memoria", y que realiza un recorrido por 70 voces de artistas internacionales.

El actor y cantante Julián Fontalvo será el encargado de presentar a varios personajes que le acompañan en su viaje e imitará las voces de artistas icónicos como Sting, Bob Marley, David Bowie, Andrea Bocelli, Edith Piaf, Amy Winehouse o Tina Turner, entre otros.

Las entradas tienen un precio de diez, 13 y 16 euros, y se ponen a la venta el martes 7 de julio, a partir de las 10.00 horas, en la taquilla del Liceo, la Torre de los Anaya y en www.ciudaddecultura.org, según ha indicado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.