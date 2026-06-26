Impulsa Igualdad CyL reclama financiación y soluciones reales ante el déficit de movilidad de personas con discapacidad - IMPULSA IGUALDAD

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

IMPULSA IGUALDAD Castilla y León ha reclamado financiación y soluciones reales ante el déficit de movilidad de personas con discapacidad, al tiempo que ha lamentado que el acceso al transporte para estas personas sea una "asignatura pendiente".

El presidente de la entidad, Francisco Sardón, ha puesto de manifiesto que hay un "grave déficit" en el transporte público y privado para las personas con discapacidad, especialmente para las personas usuarias de sillas de ruedas.

En concreto, se ha referido al transporte a la demanda, eurotaxis, aviones, trenes, autobuses, un punto en el que ha incidido en que este déficit no afecta solo a quienes utilizan silla de ruedas, sino también a personas que emplean bastones o andadores y a quienes tienen necesidades de accesibilidad cognitiva.

En todos los casos, la falta de soluciones en el sistema de transporte general ha recaído históricamente sobre las propias entidades del sector, ha sostenido, para después asegurar que "muchos de estos transportes los cubren las entidades sociales con furgonetas adaptadas, pero en los últimos años no estamos llegando a la financiación para cubrir ni siquiera el 20 por ciento de la demanda de este tipo de transporte".

Estas demandas se han expuesto en la jornada 'Movilidad accesible y transporte público: la deuda pendiente con las personas con discapacidad', organizada por la confederación Impulsa Igualdad bajo la premisa de que "la movilidad no es un servicio, es un derecho".

Impulsa Igualdad da inicio así a un proceso de construcción colectiva de propuestas que permitan cerrar la brecha entre la legislación vigente y la experiencia real.