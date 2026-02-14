Imputado el presidente de una asociación de cannabis de Salamanca que utilizaba la sede para vender droga - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha imputado un delito contra la salud pública al presidente de una asociación cannábica de Salamanca que utilizaba la sede como un punto de venta al menudeo de sustancias estupefacientes.

Ante la existencia de indicios bastantes que apuntaban a la comisión de un delito Contra la Salud Pública, se procedió a la practica de un registro en la sede de la citada asociación, donde se intervinieron 458 gramos de hachís, 916,7 de marihuana, una báscula, diferente documentación, así como útiles para la comisión del delito.

La investigación policial se inició a raíz de varias informaciones que apuntaban a la existencia de una asociación cannábica la cual tenía una importante afluencia de personas diariamente, la mayoría personas jóvenes e incluso menores de edad, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press

La asociación registrada como tal en el Registro Nacional de Asociaciones, a la cual acudían diariamente unas 30 o 40 personas, si bien se detectaron en la misma diversas irregularidades, por lo que quedó patente que en el citado lugar se comercializaba con sustancias estupefacientes.

Se ha procedido a la imputación de un delito Contra la Salud Publica al Presidente de la referida citada asociación. La Instrucción ha sido llevada a cabo por el correspondiente tribunal de instancia.