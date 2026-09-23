In Género atiende a 1.266 personas en CyL vinculadas a explotación sexual y avisa de las barreras de acceso a derechos

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación In Género atendió a 1.266 personas y visitó 182 espacios en Castilla y León durante el año 2025, ejercicio en el que el 51,73 por ciento de las personas asistidas desconocía los servicios sociales.

La entidad ha presentado estos datos autonómicos en León con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, en el marco del encuentro 'Realidades, derechos y respuesta local'.

Según se desprende de su informe de intervención en la comunidad, entre la población de origen migrante atendida se ha constatado que el 38,81 por ciento no disponía de tarjeta sanitaria y el 25,37 por ciento no estaba empadronado.

Desde la organización han resaltado que estas cifras evidencian la necesidad de acercar la información y el acompañamiento a quienes encuentran trabas para acceder a los recursos públicos.

Asimismo, In Género ha subrayado la importancia de la intervención de proximidad para reconocer indicadores de posible trata o explotación sexual y activar recursos especializados.

La entidad ha hecho hincapié, a través de un comunicado, en la necesidad de distinguir ambas realidades del ejercicio de la prostitución y de ofrecer una atención libre de estigma y adaptada a las decisiones de cada persona, coordinándose con los servicios públicos.

A nivel municipal, la labor desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de León ha permitido identificar 55 espacios privados de prostitución hasta junio de 2026, tras detectar 19 nuevos pisos y apartamentos en el periodo analizado.

Además, el balance local ha contabilizado 441 acciones formativas y preventivas entre julio de 2025 y junio de 2026 -358 de ellas enfocadas a la salud- y ha impartido formación inclusiva al personal municipal.