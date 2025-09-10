Inaugurada la Feria de Artesanía y Cerámica de Valladolid, considerada la mejor del país, con 54 participantes

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Paseo Central de Campo Grande de Valladolid acoge desde hoy y hasta el próximo domingo, 14 de septiembre la Feria de Cerámica y Alfarería, que alcanza su 47 edición con 54 participantes y que está considerada como la mejor feria monográfica del país dedicada exclusivamente a la alfarería y cerámica.

En esta edición, que han inaugurado el concejel de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, el presidente de la Asociación de Ceramistas Vallisoletanos (Aceva), Juan Carlos Jimeno, participan profesionales procedentes de la Castilla y León, Almería, Asturias, Badajoz, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Gerona, Granada, Jaén, Logroño, Madrid, Málaga, Pontevedra, Bilbao y Zaragoza.

Además, la feria contará, un año más, con ceramistas internacionales que proceden de Francia y Portugal que junto al resto de participantes que mostrarán a todos los visitantes las tendencias cerámicas más actuales junto a la alfarería tradicional.

Asimismo, Aceva ha organizado diversas actividades como talleres para los niños y mayores, sorteos a diario de una cesta de productos de la tierra, entradas para visita el Castillo Encantado de Trigueros del Valle y catas para dos personas.

La feria coincide con la exposición, en la Casa Revilla, del XXIV Concurso de Cerámica 'Ciudad de Valladolid', XI Encuentro Internacional, que se podrá visitar hasta el próximo domingo de 12 a 14 horas y de 18 a 21.30 horas.