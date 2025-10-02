Inaugurado en Arévalo el Programa Interuniversitario de la Experiencia 2025/26.

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha inaugurado en el Centro Comarcal de Adultos de Arévalo el Programa Interuniversitario de la Experiencia 2025/26, una iniciativa dirigida a mayores de 55 años con el objetivo de fomentar el acceso a la cultura y la ciencia, el crecimiento personal y las relaciones sociales.

Según ha informado la propia UCAV en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, en esta edición se impartirán las asignaturas de 'Arte' y 'Ciencia y Tecnología', con una carga lectiva de 23 horas cada una, además del itinerario "Cultura, Ciencia y Sociedad", de 48 horas.

Las clases se desarrollarán en el mismo centro, los lunes y miércoles en horario de 17.30 a 19.30 horas, a partir del 6 de octubre. El plazo de matriculación permanecerá abierto hasta el 31 de octubre en el Centro de Día de Personas Mayores de Arévalo.

La matrícula está financiada tanto con la cuota de los alumnos como con la ayuda de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.