Inaugurado en Cubillos (León) el laboratorio de Ciberseguridad para proteger infraestructuras energéticas estratégicas

Inauguración del laboratorio de ciberseguridad en Cubillos del Sil, en León. - SUB. GBNO. EN LEÓN

LEÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha inaugurado este jueves el Laboratorio de Ciberseguridad Industrial Ciuden-Incibe, una iniciativa pionera para fortalecer la protección de las infraestructuras energéticas estratégicas frente a ciberataques, y que se ubicará en el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Ciuden, en Cubillos del Sil (León).

Este laboratorio es el fruto de la colaboración entre el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Groizard ha señalado "las infraestructuras energéticas son un pilar esencial para el bienestar" de la sociedad y para el éxito de la transición energética, por lo que "garantizar su seguridad frente a las amenazas digitales es hoy una prioridad estratégica".

Asimismo, el secretario de Estado ha explicado que este laboratorio representa "un paso decisivo" para anticiparse "a los riesgos, reforzar la resiliencia del sistema energético y asegurar que la transformación hacia un modelo más sostenible se realiza con todas las garantías de seguridad".

El Laboratorio dispondrá de entornos de prueba y gemelos digitales que replican o simulan infraestructuras energéticas reales, y permitirá el desarrollo de proyectos de investigación en ciberseguridad, así como la formación y capacitación de profesionales de infraestructuras energéticas estratégicas en entornos reales, la detección de ciberataques y el análisis forense de incidentes.

Además, ejercerá de centro de colaboración internacional, facilitando la cooperación con otros países de la Unión Europea y fortaleciendo el posicionamiento de León como punto de referencia mundial en Ciberseguridad Industrial y del sector energético.

Asimismo, Joan Groizard se ha reunido también con la empresa RIC Energy para conocer los avances del proyecto 'Compostilla Green', que ha sido apoyado por el MITECO con una ayuda de 81,4 millones de euros.

La iniciativa industrial implicará la construcción de una planta de producción de combustibles sostenibles para aviación a partir de hidrógeno verde y CO2 biogénico en el polígono de El Bayo, en Cubillos del Sil.

La empresa calcula que conllevará una inversión de 700 millones de euros y la creación de unos 240 puestos de trabajo estables en el Bierzo.

Desde esta compañía se ha informado al secretario del Estado sobre el progreso en las tramitaciones de las instalaciones industriales vinculadas al proyecto y le ha anunciado su intención de renovar el acuerdo de colaboración en investigación tecnológica suscrito con Ciuden, para dar continuidad a este marco de colaboración público-privada en transición energética.