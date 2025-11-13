Un incendio afecta a dos vehículos y causa daños en el taller de automoción del Centro Pico Frentes de Soria

Imagen del vehículo calcinado en el Centro Pico Frentes de Soria. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado a dos vehículos del taller de automoción del Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes de Soria y afectó también a los sistemas de extracción de gases de automoción y diversos útiles del mismo.

El suceso se produjo en torno a las 22.00 horas de este miércoles, 12 de noviembre, cuando se inició este incendio, que calcinó totalmente un turismo Opel Corsa y provocó daños leves a un Audi A6, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Los Bomberos de Soria, a la llegada al centro, se encontraron el local completamente inundado de humo y sin visibilidad. El equipo de intervención procedió a extinguir el vehículo en llamas mediante tendido de espuma y refrigeró con agua los vehículos y elementos próximos. Asimismo, ventiló los tres talleres de automoción.

Posteriormente inspeccionaron la totalidad del centro educativo, además de ventilar la planta inferior, desconectar las alarmas y activar el sistema de ventilación general del edificio.

Los bomberos revisaron de forma completa el inmueble con detector de gases para garantizar una atmósfera segura. En la intervención participaron el retén activado y el jefe de parque, que se personó en el lugar, así como cuatro efectivos adicionales que estuvieron en el parque durante toda la actuación.

La actuación acabó sin daños personales y las clases de este jueves se han podido llevar a cabo sin problema, excepto en el aula afectada por el incendio.