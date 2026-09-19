Un Incendio Afecta A Una Nave Depósito De Neumáticos En Zaratán (Valladolid) - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado este sábado a una nave industrial utilizada como depósito de neumáticos situada en el kilómetro 194 de la carretera N-601, en Zaratán (Valladolid), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido desde las 14.13 horas más de una veintena de llamadas que alertaban de la presencia de humo, que los alertantes situaban en el tejado de una nave industrial.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, que se han desplazado hasta el lugar para intervenir en el incendio.

Según han indicado los Bomberos, el fuego afecta a una nave que funciona como depósito de neumáticos y no hay constancia por el momento de que se hayan producido personas heridas.