El incendio de un camión causa problemas de circulación en la A-6 en Rueda (Valladolid)

Incendio de un camión en la A-6 en Rueda (Valladolid). - DGT

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión en la autovía A-6 a su paso por Rueda (Valladolid) ha provocado una intensa humareda oscura y ha obligado al corte de la circulación en sentido A Coruña, si bien a las 13.15 horas la DGT ya sólo informaba del cierre de un carril, así como retenciones en un tramo de cinco kilómetros.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 12.30 horas, cuando la Dirección General de Tráfico ha informado en la red social 'X' del corte de la autovía A-6 a su paso por el término municipal de Rueda por el incendio de un camión en el punto kilométrico 167. Añadían que los desvíos se han señalizado "debidamente".

Por su parte, el 112 ha señalado que varias llamadas han avisado sobre el incendio de un camión en sentido A Coruña y que por ello han avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y los Bomberos de la Diputación.

En torno a las 13.15 horas la DGT ya informaba en su web de que la circulación se ha reabierto en dicho punto aunque sigue cortado el carril derecho. Ello provoca retenciones entre los puntos kilométricos 162, en el término municipal de Medina del Campo, y 167 en Rueda.