El incendio de Canseco (León) baja a gravedad 0 aunque permanece activo

LEÓN, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial 0 (IGR-0) el incendio forestal declarado el pasado miércoles en la localidad leonesa de Canseco, en la comarca de La Robla, tras casi tres días de trabajos del operativo de extinción.

El fuego se originó a las 14.45 horas del miércoles y se elevó a IGR 1 a las 17.42 del jueves, mientras que la causa probable del incendio apunta a los rayos, según los datos de la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl, recogidos por Europa Press.

En el lugar se encuentra un operativo formado por más de una docena de medios terrestres, incluidos un técnico, cuatro agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres y dos autobombas.