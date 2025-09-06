Un incendio en la Casa de Andalucía de las casetas regionales moviliza a los Bomberos de Valladolid

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Valladolid han movilizado dos dotaciones para intervenir en un incendio originado en la Casa de Andalucía de las casetas regionales producido por una freidora en el recinto ferial que se encuentra junto al auditorio Miguel Delibes, según han informado fuentes del Servicio Municipal de Extinción de Incendios a Europa Press.

El centro de emergencias ha recibido desde las 14.22 horas más de diez llamadas que avisaban del fuego, si bien por el momento no hay heridos y se ha dado aviso del incidente a la Policía Municipal y al Cuerpo Nacional de Policía.