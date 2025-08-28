El incendio de Fasgar (León) evoluciona de forma "más favorable" y tiene un perímetro de unos 74 kilómetros

Un helicóptero trabaja el incendio Fasgar, a 28 de agosto de 2025, en Tremor de Arriba, Igüeña, León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press

En este momento "no hay poblaciones que corran peligro" y el operativo prevé una noche "favorable"

LEÓN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Fasgar-Igüeña (León), que cuenta con un perímetro de unos 74 kilómetros, evoluciona de forma "más favorable" que en días anteriores tras una jornada en la que el operativo se ha centrado en la contención en la divisoria de la montaña, si bien el fuego mantiene zona activa en la parte sur y este, en Tremor de Arriba, con "fuerte evolución" hacia el Valle Gordo, en el Río Omaña.

Así lo ha trasladado el director técnico de extinción del incendio de Fasgar-Igüeña, Agustín Argulo, en declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado en las que ha remarcado que actualmente "no hay ninguna población que corra peligro" por este fuego.

También ha explicado que este incendio ha tenido en la tarde un rápido avance hacia la cumbre empujado por fuertes vientos del oeste con rachas sostenidas de hasta 50 kilómetros por hora.

Asimismo, el operativo prevé una noche "favorable" para las labores de extinción y contención ya que se espera una "mayor humedad y temperaturas bastante bajas", aunque preocupan los fuertes vientos que se esperan durante la noche que puedan empujar con intensidad las llamas hacia la cumbre, donde se realizan tareas de fuego técnico para ampliar la dimensión de la línea de defensa.

"El objetivo era que en la parte este del incendio no se abriera hacia el sur, porque la componente de los vientos era del noroeste, entonces nos llevaba el incendio hacia el sureste y hemos estado trabajando en toda la parte sureste del incendio", ha detallado.

También se ha realizado una línea de control por encima del pueblo de Tremor de Arriba para tener la defensa de ese pueblo y se ha ido conteniendo el incendio y estrechándolo más hacia el norte.

No obstante, el técnico ha señalado que a partir de las 16.00 horas el viento ha dado "bastantes problemas" y se ha registrado un fuego ascendente hacia la parte norte del incendio, a donde se inició los primeros días en el valle de Fasgar, pero se ha podido "sujetar" con una línea de control de cortafuegos.

En este momento, el operativo trabaja con fuego técnico para rematar todo ese perímetro del norte para sujetar el fuego en esa zona.