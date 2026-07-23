El incendio de Guadalajara baja a gravedad 1 en Soria y regresan los evacuados de la residencia de Retortillo

El fuego de Guadalajara baja a gravedad 1 en Soria y regresan los evacuados de la residencia de Retortillo - JCYL

SORIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) en la provincia de Soria, una mejora que ha permitido el regreso de los usuarios de la residencia de mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria.

En concreto, a las 10.40 horas de este jueves ha comenzado el traslado de los 31 usuarios de la residencia de personas mayores Virgen del Prado, de Retortillo de Soria, que permanecían desde el pasado lunes en la residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón.

Junto a ellos regresan también dos vecinos de la localidad con grado tres de dependencia que se sumaron a la evacuación, han detallado fuentes del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, los 28 vecinos de Barcones que habían sido alojados en la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Almazán regresaron a sus viviendas tras la cena del miércoles.

En este dispositivo participan medios de la Junta, a través de las consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades, además de recursos de la Diputación Provincial de Soria, con la colaboración del personal del centro residencial de Retortillo de Soria.

La rebaja del nivel de gravedad ha sido acordada a propuesta del jefe de jornada del Centro Provincial de Mando de Soria, al desaparecer las circunstancias que motivaron la declaración del IGR 2 en la provincia.

El nivel de peligrosidad del incendio en Guadalajara lo marca la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El operativo Infocal desplegado en la zona noroeste del incendio desarolla su trabajo en la zona asignada, en coordinación con el Infocam de Castilla-La Mancha, y la evolución de la situación es "favorable".