El incendio de Porto (Zamora) que afecta a la zona de Sanabria estará estabilizado "entre esta noche y mañana"

Dos reproducciones en el incendio de Porto (Zamora) centran los esfuerzos del operativo durante este jueves

ZAMORA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Sanabria (Zamora) estará estabilizado "entre esta noche y mañana" ya que según se preveía en la jornada de este viernes se ha trabajado "bien" y se ha logrado controlar el único frente activo que aún existe, un foco entre las localidades de San Ciprián, en Zamora, y La Baña, en León. "Las maniobras dieron resultados y se pudo asegurar gran parte del frente".

Así lo ha explicado el director técnico de extinción en la jornada del viernes, José Luis Gutiérrez, quien ha señalado que para la noche se espera una humedad del 100 por ciento que no permitirá usar fuego técnico para acabar de perimetrar la zona, pero sí el uso de maquinaria pesada en el frente activo que aún resiste.

Con ella, y con personal de tierra, se acabará de controlar el incendio, que suma ya 16 días activo. El fuego ha pasado hoy de nivel 2 de peligrosidad a nivel 1.