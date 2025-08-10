El incendio de San Bartolomé (Ávila) enfrenta una jornada de tiempo adverso en la que se esperan reactivaciones

Vehículo colabora en el incendio originado en San Bartolomé de Pinares, a 9 de agosto de 2025, en Navas del Marqués, Ávila, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

Continúa en gravedad 2 aunque se mantiene sin llama

ÁVILA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado el viernes 8 de agosto en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la comarca abulense de Hoyo de Pinares, se mantiene este domingo, día 10, en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 tras una noche con "normalidad", mientras se espera una jornada de "condiciones meteorológicas adversas" en la que se prevén reactivaciones, pero menos que en el día anterior.

Así lo ha expuesto el director técnico de Extinción en el incendio en esta jornada, Pablo Montejo, quien ha precisado que a lo largo de la noche se ha tenido alguna "pequeña reactivación" en el perímetro, pero los medios las han "atajado rápidamente".

Montejo ha señalado, asimismo, que el incendio sigue sin llama y durante la noche se han realizado labores para refrescar el perímetro, todo ello de cara a la jornada de este domingo en la que se esperan condiciones meteorológicas "adversas" por las altas temperaturas y viento en la "zona central del día".

"Tendremos que estar muy atentos para controlar cualquier reactivación que pueda haber en el perímetro", ha advertido Montejo, para, no obstante, incidir en que se espera que el número de reactivaciones sea menor hoy que en el día de ayer.

Este incendio, que se originó el viernes a las 14.45 horas y se elevó a gravedad 2 a las 16.20 horas de la misma jornada, ha afectado al menos a 600 hectáreas.

Además, el fuego obligó a desalojar a los vecinos de Ciudad Ducal y La Estación, que ya pudieron regresar a sus hogares desde la noche del sábado.

En la jornada de este domingo, más de 70 medios aéreos y terrestres, incluidos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), participan en las labores de extinción en la zona.