Un incendio en una vivienda obliga a desalojar a 20 vecinos de un bloque de Bembibre (León)

BEMBIBRE (LEÓN), 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una vivienda ha obligado a desalojar a 20 vecinos de un bloque de cinco plantas en la localidad leonesa de Bembibre, en un incidente ya resuelto en el que no se han registrado heridos, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 00.27 horas de este jueves, 7 de agosto, cuando se informó al 112 del incendio en una vivienda de un bloque de cinco plantas ubicado en la calle Comendador Saldaña de Bembibre.

El 112 pasó el aviso a la Guardia Civil, a la Policía Local de Bembibre y a los Bomberos de Ponferrada que desalojaron a una veintena de vecinos por prevención mientras se desarrollaban las tareas de extinción de las llamas.

A la conclusión del siniestro los vecinos del bloque, que tiene cuatro viviendas por planta, pudieron regresar a sus hogares, excepto la inquilina de la vivienda que resultó afectada por el incendio.