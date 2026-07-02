Controlado el fuego declarado en Tardelcuende (Soria), que ha calcinado casi 5 hectáreas

Situación del incendio de Tardelcuende en la tarde del 1 de julio de 2026. - JCYL

TARDELCUENDE (SORIA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el incendio declarado este miércoles en Tardelcuende (Soria), que alcanzó Índice de Gravedad 1 (IGR-1) y que ha calcinado cerca de 5 hectáreas de superficie arbolada, según la información del portal de información sobre incendios forestales (Inforcyl) recogida por Europa Press.

El incendio se declaró a las 17.03 horas del miércoles, a las 17.50 horas se declaró la situación de IGR-1 ya que el incendio podía afectar a masas arboladas de más de 30 hectáreas, pero a las 21.26 horas logró darse por controlado.

El fuego ha calcinado 4,94 hectáreas de superficie arbolada y para su total extinción continúan trabajando medios terrestres, entre ellos dos agentes medioambientales, otras tantas cuadrillas terrestres y dos autobombas. En el momento de mayor intensidad los medios asignados superó la treintena.