Los incendios disparan partículas en el aire de Valladolid y el Ayuntamiento recomienda limitar actividades en exterior

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios en Ávila y Madrid han disparado las partículas en el aire en Valladolid por lo que el Consistorio ha recomendado limitar la actividad al aire libre.

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha informado de concentraciones muy elevadas para las PM10, entre 50 y 55 nanogramos por metro cúbico y de 30 y 35 para las PM2,5.

"A la vista de esos valores, del origen natural de episodio y su posible evolución toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud y los grupos de riesgo efecto mucho más serios", añade la información.

En este sentido, el Consistorio ha recomendado a la población general "reducir las actividades prolongadas y energéticas al aire libre, especialmente si experimentas tos, falta de aire o irritación de garganta".

Para los grupos de riesgo (niños, embarazadas y ancianos) y personas sensibles llama a reducir las actividades al aire libre y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire mejore.