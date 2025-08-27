Los incendios evolucionan de forma "positiva" en León pero "preocupa" el de Fasgar debido al viento

Un grupo de bomberos observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

Mejora la situación en la provincia lo que permite que vecinos de diez localidades vuelvan a casa por los fuegos de Garaño y La Baña

LEÓN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales que afectan a la provincia de León han avanzado de forma "positiva" en la jornada de este miércoles, ya que la situación al finalizar el día es "mejor" que al empezarlo, aunque preocupa el incendio de Fasgar puesto que la entrada de rachas de viento por la tarde han roto las líneas defensivas trabajadas durante todo el día y que contenían las llamas dentro de un perímetro con escaso avance.

No obstante, la mejora en la situación en la provincia ha permitido que los vecinos de diez localidades puedan volver a sus casas tras haber sido desalojados por el avance de los incendios forestales de Garaño y La Baña.

Así lo ha explicado el delegato territorial de la Junta, Eduardo Diego, en declaraciones difundidas a los medios tras la reunión del CECOPI, en las que ha detallado que pueden volver a sus casas sin restricciones las localidades de Vinayo, Piedrasecha, Sagüera de Luna, Portilla de Luna, Mora de Luna y Vega de Caballeros sin restricciones.

Asimismo, se ha procedido al realojamiento de los vecinos de Castrohinojo, Forna, Encinedo y Trabazos sin restricciones ante la evolución favorable del incendio de La Baña, cuyo confinamiento se ha levantado. Por su parte, el incendio forestal de Gestoso habajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0.

No obstante, todavía siguen activos en la provincia leonesa varios fuegos en gravedad 2 que "preocupan" al operativo de extinción. Se trata de los fuegos de Fasgar, Anllares del Sil, La Baña, Colinas del Campo de Martín Moro y Garaño.

En este sentido, el representante del Ejecutivo autonómica en la provincia ha señalado que el fuego de Garaño ha evolucionado "muy favorablemente", está "completamente perimetrado y enfriado el perímetro".

Sin embargo, se mantienen medios de vigilancia y control por si hubiese alguna pequeña reproducción, ya que de nuevo la humedad que se espera por la noche dificultará las posibles reproducciones.

El delegado territorial ha remarcado que el incendio que más preocupa es el de Fasgar, el "más activo" de cuantos quedan en gravedad 2, puesto que en el transcurso de la tarde, la entrada de rachas de viento han roto las líneas defensivas trabajadas durante todo el día y que contenían las llamas dentro de un perímetro con escaso avance.

A la llegada de la noche, ha indicado, vuelve a comportarse con la misma virulencia de jornadas anteriores, por lo que la dificultad orográfica, con elevada pendiente, junto con valles estrechos y de complicado acceso para las cuadrillas terrestres dificulta algunas de las estrategias de defensa.

"Esperemos que con las medidas que se van a poner en marcha esta noche y también con el plan de mañana podamos de alguna forma sujetarlo y mejorar la situación", ha explicado.

En lo que se refiere al incendio forestal de La Baña, quedan pequeños focos del fuego procedente de Porto (Zamora, fruto de reactivaciones que han podido ser atendidas "rápidamente y con éxito".

Otro de los incendios en gravedad 2, el de Anllares del Sil, ha evolucionado "muy favorablemente" tras la reactivación del martes, de manera que el perímetro está frío y se han eliminado los puntos calientes localizados. No obstante, se mantendrá la vigilancia durante la noche para evitar reactivaciones.

En cuanto a los niveles, el incendio de Gestoso que "dio muchos problemas" en la zona de Oencio ha bajado a gravedad 0 y el resto de fuegos se mantienen en la misma situación en la que estaban.

El representante de la Administración autonómica en la provincia leonesa ha explicado que en este momento solo hay tres localidades evacuadas con 44 vecinos desalojados frente a las 13 que había por la mañana con 346 personas.