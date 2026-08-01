Los incendios forestales han calcinado ya más de 186.000 hectáreas en 2026, con 38 grandes fuegos registrados

Una llama en el incendio forestal a las afueras de Casavieja, a 29 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

LEÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha advertido de que los incendios forestales han afectado ya a más de 186.000 hectáreas en España en lo que va de año, frente a las 33.360 del mismo periodo de 2025, y ha señalado que se han registrado 38 grandes incendios forestales, frente a los doce contabilizados hace un año.

Lo ha hecho durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Villafranca del Bierzo (León), donde ha mantenido un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencia y coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio.

Allí, Aagesen ha pedido mantener la "máxima precaución" pese al fin de la ola de calor, ya que las temperaturas se mantendrán "extraordinariamente altas", al menos hasta el próximo lunes, cuando se espera una normalización de los valores térmicos.