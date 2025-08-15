Los incendios obligan a cortar varias carreteras en CyL, incluidas la A-52 y la N-525 en Zamora

VALLADOLID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los múltiples incendios forestales que se desarrollan en Castilla y León obligan a cortar varias carreteras, entre ellas la A-52 y la N-525 en la provincia de Zamora o la N-621 en la provincia de León, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, la A-52 está cortada por humo y polvo de los incendios desde el kilómetro 111 en Las Hedradas (Zamora) al 132 en Meson de Erosa (Ourense), en ambos sentidos, así como en kilómetro 79 en Triufe al 103 en Aciberos (Zamora).

Por otro lado, en la provincia de Zamora está cortada la N-525 desde el kilómetro 82,9 en Puebla de Sanabria al 115,12 en A Canda (Ourense) sentido creciente de la kilometración. También en la ZA-102 hay cortes desde el kilómetro 1,17 en Villanueva de la Sierra al 13,48 en Barjacoba, ambos sentidos.

Asimismo, en León hay corte en la N-621 en Portilla de la Reina desde el kilómetro 112 a la altura de este municipio al 118 en Llanaves de la Reina, ambos sentido.

Igualmente, en la provincia de Salamanca la circulación se ve interrumpida en la CL-526 en Dehesa de Perosin y la CL-517 en Villar de Peralonso hasta Gomeciego.

En Ávila, los cortes se producen en la CL-505 desde el kilómetro 3,2 en la capital al 21 en La Cañada, en ambos sentidos, y en la AV-500 desde kilómetro 1 en la capital también. Los incendios de esta provincia también afecta a Segovia con el corte total de la SG-500 en Villacastín.