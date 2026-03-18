La industria de la ciberseguridad crece "sin precedentes" en España y demanda más profesionales

El director del Incibe, Félix Barrio (izquierda) y el presidente de Conetic, José Luis Pancorbo (derecha), en la sede del Incibe, en León, donde se ha presentado el 'Estudio sobre la industria de la ciberseguridad en España 2025'. - EUROPA PRESS

LEÓN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio, ha destacado este miércoles el crecimiento "sin precedentes" de la industria de la ciberseguridad, un sector de la economía "vital" para el funcionamiento de la sociedad y de la economía con 3.430 empresas que representan uno de los mercados tecnológicos "más vibrantes" de Europa y cuyo principal reto es la capacitación de profesionales.

Al respecto, ha precisado que en apenas cuatro años el sector, que aglutina a 162.000 trabajadores, ha crecido un 35 por ciento en lo que respecta al empleo y ha supuesto la realización de 403 proyectos de emprendimiento.

En este contexto, ha expresado la importancia de seguir invirtiendo en formación y en apostar por la incorporación de la mujer al mercado laboral. Actualmente se ha superado la barrera del 20 por ciento de mujeres en el sector, pero es necesario que se incorporen más para cubrir una brecha que "siempre está ahí". "Necesitamos más profesionales formados", ha recalcado.

Finalmente, el director del Incibe ha puesto en valor el crecimiento que experimenta España en industria digital, y en particular en ciberseguridad, mayor que cualquiera de los países europeos, lo que hace que el país sea más competitivo.

En esta misma línea se ha pronunciado el presidente de Conetic, José Luis Pancorbo, que ha resaltado la "enorme capacidad" que tiene la industria de la ciberseguridad española para prestar servicios al resto de la sociedad, empresas, administraciones públicas, ciudadanos y para estar más protegidos frente a las amenazas.

Según ha explicado, el 'Estudio sobre la industria de la ciberseguridad en España 2025' presentado este miércoles en el Incibe refleja la fortaleza del sector de la ciberseguridad española. "Las empresas de ciberseguridad son pujantes y están desarrollándose de una manera muy activa como sector", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado el incremento de la capacitación de la industria española en materia de ciberseguridad, que cada vez está más protegida gracias a las herramientas que ponen en funcionamiento instituciones como el Incibe.

"ENORME OPORTUNIDAD" LABORAL

Además, ha puesto de manifiesto que el reto que existe en este campo es la capacitación de profesionales para ingresar en el sector de la ciberseguridad. "Necesitamos cada vez más profesionales formados en materia de ciberseguridad", ha reiterado y ha puntualizado que esta demanda genera una "enorme oportunidad" laboral para los jóvenes en España.

Al respecto, ha detallado que en la actualidad hay prácticamente cuatro ofertas de empleo para profesionales de ciberseguridad por cada persona que está aplicando a un puesto de trabajo, datos que se incrementarán en los próximos años "de manera importante", de forma que se prevé un importante crecimiento en la demanda de profesionales para trabajar en ciberseguridad.

IMPACTO MENOR DE CIBERATAQUES

En cuanto al aumento de ciberdelincuencia, ha advertido que, a pesar de que intente "ir por delante" de cualquier iniciativa de seguridad, la capacitación de las empresas hace que el impacto de los ataques cuando se implementan medidas en materia de ciberseguridad sea mucho menor.

Respecto a la influencia del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en este campo, ha apuntado que "está influyendo de una manera dramática" y, si antes había ciberdelincuentes que atacaban rangos dirigidos de direcciones IP para vulnerar a las empresas o las organizaciones, actualmente los asaltos los realizan bots de IA masivamente a miles o cientos de miles de usuarios a la vez, lo que evidencia que "cada vez es más importante estar protegidos".