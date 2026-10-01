Industria declara prioritario el proyecto de producción de ebiometanol renovable de Elyse en Garray (Soria)

VALLADOLID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves declarar proyecto industrial prioritario el proyecto de producción de ebiometanol renovable eM-Numancia, promovido por ELYSE EM-NUMANCIA S.L.U. en Garray (Soria) para el periodo 2026-2030.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que la iniciativa contempla una inversión superior a 320 millones de euros y ha precisado que durante la fase de construcción se estima la generación de cerca de 900 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, mientras que durante la explotación se prevén al menos 50 empleos directos estables y alrededor de 125 indirectos, vinculados principalmente a perfiles técnicos de alta cualificación.

En concreto, la instalación tendrá una capacidad nominal inicial de hasta 100.000 toneladas anuales de ebiometanol renovable, con posibilidad de alcanzar las 200.000 toneladas en función de la disponibilidad eléctrica.

Fernández Carriedo ha explicado también que el proceso combinará hidrógeno renovable obtenido mediante electrólisis del agua a través de electricidad de origen renovable y gas de síntesis generado mediante la oxigasificación de biomasa forestal, principalmente madera de pino. El proyecto incorpora además sistemas de captura y valorización de CO2.

Asimismo, la planta contará con las unidades industriales necesarias para el tratamiento y gasificación de la biomasa, la producción de hidrógeno, la síntesis catalítica de metanol, el acondicionamiento de gases, el almacenamiento y la expedición del producto final por carretera.

Y para garantizar el suministro energético se prevé además una línea eléctrica subterránea de 132 kV que conectará la instalación con la subestación de Soria. El portavoz ha incidido en que la planta funcionará exclusivamente con electricidad renovable, apoyada en contratos PPA de compraventa de energía.

Fernández Carriedo ha destacado que el proyecto generará un "importante impacto" sobre el tejido productivo de la provincia, tanto por la participación prevista de empresas y proveedores locales como por su efecto tractor sobre sectores como la construcción, la ingeniería, el transporte, la logística y los servicios industriales avanzados.

La iniciativa está integrada como uno de los proyectos piloto estratégicos del Valle del Hidrógeno de Castilla y León, en línea con los objetivos regionales relacionados con el desarrollo del hidrógeno renovable, la descarbonización industrial y la creación de nuevas cadenas de valor vinculadas a los combustibles renovables.