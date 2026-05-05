Inés López de la Rosa y sus padres unifican su asistencia letrada y contratan los servicios de Verónica Guerrero

Archivo - La abogada Verónica Guerrero, durante un juiicio. Foto archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Inés López de la Rosa, hermana de Esther, la vecina de Traspinedo (Valladolid) cuya muerte está pendiente de juicio con jurado, ha anunciado este martes que, de común acuerdo con sus padres, ha decidido unificar la defensa y asistencia letrada de la familia.

Esta labor será asumida a partir de ahora por la letrada Verónica Guerrero, con despacho en Madrid, según el comunicado realizado por la familia López de Rosa recogido por Europa Press.

La familia apunta que el cambio de asistencia letrada "responde a razones estríctamente técnicas, vinculadas a la fase procesal actual y a la evolución del procedimiento", al tiempo que aprovecha la ocasión para mostrar su agradecimiento a los anteriores abogados por el "trabajo realizado, su dedicación y acompañamiento durante estos años".

"Afrontamos esta nueva etapa con respeto, serenidad y plena confianza en la Justicia, manteniendo como único objetivo la defensa de la memoria de Esther", concluye el comunicado.

La letrada que ha asumido la causa en representación de la familia López de la Rosa cuenta con una amplia experiencia en casos de este tipo y ha intervenido en diversos procedimientos judiciales de gran repercusión mediática en España, especializándose en la representación de víctimas y familiares en casos de desapariciones.

Su trayectoria profesional ha cobrado especial relevancia por ejercer la acusación particular de la familia de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio cuyo cuerpo fue hallado cuatro años después de su desaparición en 2016.

Asimismo, Guerrero ha asumido recientemente la defensa de los intereses de la familia de Francisca Cadenas, tras el hallazgo en marzo de 2026 de los restos óseos de la mujer en la vivienda de unos vecinos en Hornachos, además de que se hizo cargo de representar a la madre del pequeño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable.

Más allá de estos casos específicos, la jurista ha destacado por su labor en la denuncia de fallos del sistema de protección a víctimas de violencia machista. En septiembre de 2025, criticó públicamente la pérdida de datos en las pulseras telemáticas de control de maltratadores, advirtiendo de la grave desprotección sufrida por numerosas mujeres a raíz de estas incidencias técnicas y reclamando transparencia inmediata por parte del Ejecutivo.

La abogada, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, mantiene una presencia constante en medios de comunicación como analista experta en derecho penal y penitenciario. Ha colaborado habitualmente en programas televisivos para explicar procedimientos legales complejos, como los pasos necesarios para denunciar estafas afectivas o la aplicación de la prisión permanente revisable en diversos crímenes de alto impacto social.

Guerrero ha trabajado con la fundación impulsada por el periodista Paco Lobatón, centrada en el acompañamiento y asesoramiento jurídico de familiares de desaparecidos, consolidando así su perfil como una de las figuras legales más activas en este ámbito del derecho en España.