Las infecciones respiratorias agudas suponen ya el 11% de las urgencias en CyL con un nuevo repunte de la gripe

Datos del informe Vigira de la pasada semana. - JCYL

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las infecciones respiratorias agudas suponen ya el once por ciento de las urgenicas en Castilla y León tras un nuevo repunte de la tasa del síndrome gripal, entre otros indicadores.

Según el último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira), que analiza la semana del 1 al 7 de diciembre, la tasa global de incidencia de infecciones respiratorias agudas se estimó en 893 casos por 100.000 habitantes; mientras que el gripal asciende a los 173 casos.

Por otra parte, las hospitalizaciones aumentan en mayores de 75 años, mientras que los virus de la gripe representan el 50 por ciento de las muestras centinelas positivas y se detectan en el 25 por ciento de las hospitalarias, mayoritariamente del subtipo H3. El virus respiratorio sincitial (VRS) aumenta ligeramente en menores de cinco años y mayores de 65 años.