El Infocal corta el avance de un incendio en Malillos (Zamora) en el que se trabaja para cerrar el perímetro

ZAMORA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los medios del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) han cortado el avance de un incendio forestal declarado este jueves en la localidad zamorana de Malillos, en la comarca de Bermillo de Sayago, en el que se trabaja para cerrar el perímetro.

Así lo ha trasladado la Consejería de Medio Ambiente a través de un mensaje en redes sociales, en el que ha destacado la "rápida actuación" de los medios aéreos y terrestres desplegados en la zona para atajar el fuego.

Se trata de un incendio forestal que se ha originado en una zona de cultivo y dehesa sobre las 17.05 horas por causas que se investigan y que ha obligado a movilizar a más de 15 medios aéreos y terrestres.

En concreto, tres agentes medioambientales, tres cuadrillas, dos autobombas, tres brigadas helitransportadas y cuatro aeronaves.