Los informáticos de la Junta se concentran mañana ante las Cortes para denunciar su "situación de abandono"

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Personal Informático de la Administración de Castilla y León (Apiacyl) ha convocado una nueva concentración pública coincidiendo con el Pleno de las Cortes, este martes 16 de diciembre, a partir de las 15.30 horas, para denunciar la creciente "situación de abandono" que sufre el personal informático de la Junta, así como la ausencia de planificación y de medidas concretas por parte de la Administración autonómica.

En esta nueva concentración, según informan a Europa Press fuentes de la organización, se realizará una escenificación simbólica con el objetivo de concienciar sobre la importante labor que realiza el personal informático de la Junta, que "sostiene" los servicios públicos más importantes de Castilla y León con recursos "claramente insuficientes, lo que compromete su continuidad, calidad y seguridad".

Desde Apiacyl se considera que esta situación es consecuencia de una falta de voluntad política para abordar de forma estructural las necesidades del colectivo, hecho que, como así recuerda, se ha puesto nuevamente de manifiesto en la última comparecencia del consejero de Movilidad y Transformación Digital en sede parlamentaria.

Por ello, la asociación llama a la participación de todo el personal informático al servicio de la Junta de Castilla y León.