El Informe de Participación Ciudadana de 2025 del Ayuntamiento de León recoge 2.723 quejas

El Informe de Participación Ciudadana de 2025 elaborado por el Ayuntamiento de León registra 2.723 quejas. - EUROPA PRESS

LEÓN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha elaborado Informe de Participación Ciudadana de 2025, que recoge 2.723 quejas, todas ellas tramitadas por los diferentes servicios municipales.

La agilidad de la app MiLeón, tanto en la realización de registros por parte de los ciudadanos como en el análisis y ejecución de las peticiones tras ser recibidas por los diferentes servicios municipales, ha hecho que estas solicitudes hayan experimentado un aumento respecto al ejercicio anterior.

Los ciudadanos han realizado sugerencias, quejas y solicitudes de información personalmente en las oficinas del Servicio de Información y Atención al Ciudadano en la planta baja del edificio de Ordoño II; personalmente en la Concejalía de Participación Ciudadana; a través del servicio de atención telefónica; en la web municipal del Ayuntamiento; en la app MiLeón; en el correo electrónico atencion.ciudadano@aytoleon.es y en el Registro Municipal.

Del total de incidencias el 18,9 por ciento fue relativo a los espacios verdes; el 17,5 por ciento, a limpieza y residuos; el 16,4 por ciento a la vía pública; el 10,2 por ciento a la Policía Local; el 8,4 por ciento a movilidad; el 6 por ciento a salubridad; el 4,5 por ciento a alumbrado y el 3,4 por ciento a medio ambiente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por barrios, en primer lugar se sitúa La Palomera, con el 9,2 por ciento de las comunicaciones, seguido de la zona centro, que aglutina el 8,9 por ciento y el Casco Histórico, con 8,4 por ciento. Por detrás se sitúan Eras de Renueva, con el 7,7 por ciento; el conjunto de la ciudad, con el 7 por ciento; Armunia, con el 5,5 por ciento; San Mamés, con un 5,5 por ciento; Puente Castro, con el 5,2 por ciento; El Ejido, con el 4,8 por ciento y La Lastra, con el 2,6 por ciento.